一天之间1300人……欧洲死亡人数超过中国的两倍. March. 23, 2020 07:37. by 巴黎=常驻记者 金润钟、华盛顿=常驻记者 李正恩、仁川=黄金川记者 zozo@donga.com,lightee@donga.com. 1300多人。 这是当地时间21日欧洲因新型冠状病毒肺炎而死亡的人数。欧洲的累计死亡人数增至约7500人，远远超过中国本土（3255人）的2倍。全世界约58%的死亡人数发生在欧洲。 不仅是意大利、西班牙，就连德国、法国、瑞士、英国等整个欧洲，新冠肺炎也像野火一样蔓延开来，人命损失越来越大。据各国保健当局透露，以21日下午为基准，意大利累计死亡人数达4825人，比前一天剧增793人（19.6%）。与确诊患者人数相比，显示死亡人数的致命率为9.0%，是世界平均4.3%的2倍以上，是西欧地区德国（0.4%）的22倍。累计确诊患者数也增加了6557名（13.9%），达到了53578名。 西班牙当天确诊患者也增加3803人，累计确诊患者达到25374人。死亡人数也增加了324人，达到1326人。德国22084名，法国14459名，瑞士6489名，英国5018名，荷兰3631名，奥地利2847名，比利时2815名，当天全体欧洲地区累计确诊患者约15万名。这几乎是中国内地确诊病例81008例的两倍。 欧洲各国政府加强了限制移动和加强隔离的措施，要求在晚上8时以后禁止移动、禁止使用公园及个人运动、使用无人机进行监督等。法新社说，“由于世界各国政府采取限制移动等措施，包括只呆在自己家里的6亿人在内，各种有关新冠肺炎的措施使约10亿人处于隔离状态”。 在美国，仅纽约州的感染者就超过了1万人，全体感染者达到了26747名。据统计，死亡人数为344人，各州开始控制居民。纽约州州长命令全面禁止居民外出，如非必需在工厂工作的人100%在家办公。伊利诺伊州也下达了禁止居民移动令。据美联社等媒体报道，事实上无法出门的美国人达8400万人。也就是说，每4名美国人中就有1名要待在家里。 随着欧洲情况的恶化，韩国政府决定从22日开始对从欧洲入境的人员实施全员检查。在检疫过程中，有症状者在检疫所的隔离设施接受检查，无症状者在指定的临时生活设施接受检查。临时生活设施设在仁川SK舞衣研修院，京畿韩国铁路公司人才开发院等7个设施。

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