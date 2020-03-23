武磊感染新冠病毒，“带回来”“不太现实”中国国内意见不一. March. 23, 2020 07:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “必须马上把武磊带回中国。” 效力于西甲西班牙人队的“中国足球的希望”武磊(29岁)确诊感染新型冠状病毒感染症(COVID19病毒)的消息21日被传开后，中国网民通过社交网络服务(SNS)发表了上述主张。他们认为，不应让武磊留在新冠病毒正在迅速扩散的西班牙，而应将武磊带回新冠病毒疫情呈稳定趋势的中国。据悉，本赛季武磊为西班牙人队在各项赛事中打进7球，目前他被隔离在西班牙家中。据美联社报道，21日，西班牙新冠病毒新增确诊病例高达4946例。而中国国家卫生健康委员会当天表示，中国的新增确诊病例46例。 对于武磊回归中国，赞成和反对的争论十分激烈。中国媒体《体育周报》报道说，“有没有飞机会把感染新冠病毒的武磊带到中国？即使有航班，(和武磊一起乘坐的)乘务员也要被隔离。武磊回国是不现实的。”在这种情况下，武磊通过自己的SNS表示：“新冠肺炎症状消失，也对肺部功能做了一系列检查，结果没任何异常。我已经迫不及待地想回到球场。” 在新冠病毒累计确诊患者超过5万名的意大利，足球明星感染的事例也在增加。意甲AC米兰俱乐部21日宣布，“本队的技术理事保罗•马尔蒂尼(52岁)和他的儿子AC米兰青年队前锋丹尼尔•马尔蒂尼(19岁)的新冠病毒检查结果呈阳性。”保罗•马尔蒂尼是意大利传奇后卫，从1990年意大利世界杯到2002年韩日世界杯，他共参加过4届世界杯。作为职业球员，他也是1984年至2009年终身只在AC米兰(902场)一支球队效力的“从一而终球员”。除了“马尔蒂尼父子”之外，尤文图斯队的前锋保罗•迪巴拉(27岁•阿根廷)当天也通过自己的SNS表示，自己已经确诊感染新冠病毒。 尤文图斯俱乐部对外表示，“迪巴拉从11日开始自行隔离。没有出现与新冠病毒相关的特别症状，目前他的健康状况良好。”

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