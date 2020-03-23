现代汽车将美国阿拉巴马工厂停业时间延长至本月31日. March. 23, 2020 07:37. by 金道炯 dodo@donga.com. 由于出现新型冠状病毒感染症(COVID19病毒)患者，18日(当地时间)中断生产的现代汽车美国阿拉巴马工厂决定在本月末之前一直关闭工厂。 现代汽车22日表示，在美国阿拉巴马工厂，到31日为止将中断车辆生产，并对3000名左右的职员给予适当的补偿。 该厂停产始于一名在发动机生产线上工作的员工的COVID19病毒检查呈阳性反应。据悉，现代汽车原计划在防疫活动结束后立即恢复生产，但考虑到地区社会的担忧，决定延长停业时间。这项措施将使阿拉巴马工厂的车辆产量减少约1万辆。 汽车业界认为，随着新冠肺炎疫情在美国的正式扩散，今后汽车需求可能会急剧减少，这也对此次决定产生了影响。 继中国之后，在世界最大的汽车市场美国和欧洲，随着新冠肺炎疫情的扩散，今年全球汽车需求展望值正在陆续下调。穆迪公司从-0.9%下调至-2.5%，LMC Automotive从销量有望保持增长的预测改为-4.3%。

한국어