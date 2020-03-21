“韩美货币互换协议”虽然让韩国松了一口气，但应打造更多安全保护以应对外汇不足问题. March. 21, 2020 07:37. . 随着韩国和美国签署了600亿美元的货币互换协议的消息传开，昨天的股价和汇率多少有些稳定。相当于2009年水平1457.64的KOSPI指数以1566.15恢复了上升趋势，韩元兑美元的汇率一度达到1285韩元，但是昨天稳定到了1244韩元。 货币互换协议是按照事先约定好的汇率来交换彼此货币的约定。此次韩美能够迅速达成货币互换协定，是因为双方的利害关系是吻合的。美国即使是为了本国，也不愿意让世界迅速进入金融危机，作为基础货币发行国，美国有责任稳定世界金融市场。此次韩国与丹麦、挪威、瑞典、澳大利亚、新西兰、巴西、墨西哥等国家一同被列入货币互换对象国，不能不说是一件值得庆幸的事情。 韩美签署货币互换协议只是暂时减轻了美元不足的外汇结算风险，并没有消除威胁。由于出口恶化，美元流入不断减少，再加上外国人把韩国资本市场当作“亚洲的ATM（现金取款机）”，像过去几天一样大量抛售韩国股票、拿走美元的可能性仍然存在，外汇不足的危险性依然存在。 韩国已经与中国、澳大利亚等7个国家签订了1332亿美元的货币互换协议。另外，虽然目前的外汇储备比2008年增加了2倍，达到4019亿美元，但很难认为规模足够大。外商投资在国内资本市场中所占比重达40%，贸易依存度达到国内生产总值（GDP）的70%左右，比美国和日本高出2至3倍。因此，韩国在全球经济危机面前最为脆弱的国家，危机局面中，外汇管理的重要性再怎么强调也不过分。在之前的1997年和2008年的两次经历中，韩国已经充分体验过。 在不知道今后事态会如何发展的不确定情况下，对外汇的安全保护越多越好。韩日之间也要将感情暂时推后，促进签订对双方都有利的货币互换协议。虽然没有美元那么大的威力，但日元也和欧元一样，在世界金融市场上起到储备货币的作用。此次新冠肺炎疫情引发的全球经济危机，全球必须共同应对。

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