曼哈顿金社长的“新冠肺炎奋斗记”. March. 21, 2020 07:37. . 在新型冠状肺炎确诊患者接近4000例的美国纽约市，日常生活实际上已经停止。当地时间16日，纽约市下达了关闭饭店、酒吧的命令后，曼哈顿市中心一天大变样，人迹罕见。纽约州州长安德鲁·库莫18日指示普通商店和企业职员只要一半人上班，19日干脆“只要25%的人上班”。 纽约大都会交通公司（MTA）运营因上下班高峰“地狱铁”而臭名昭著的地铁和公交车，随着乘客减少60%，该公司正在推动40亿美元的联邦救济资金。依靠行人温暖的人心过冬的流浪汉们也在街头徘徊，经历着艰难的时期。一位侨民担心地说：“可能会出现比‘9·11’恐怖事件更严重的经济衰退。” 纽约市中心虽然恍如时间停止，但韩裔“老板们”为了坚守工作岗位，正在孤军奋战。曼哈顿32街韩国城的韩餐厅正在利用在限制营业措施中允许的外卖和包装食品开发“生存菜单”。韩餐馆“大屋”和“元祖”正在尝试共同送货。“三元花园”还开发了将肉和生菜等食材装入密封容器中，写上制作者的名字和体温，与洗手液一起配送的“关怀套餐（Care pakage）”。 纽约的韩裔旅行社“塔米斯”的总经理金完教（42岁）每天都到没有游客上门的办公室上班。上个月销售额同比减少70%。这个月的销售成了“负数”。因为几乎没有新预约，而且有很多取消或退款的要求，所以比起流入的钱，流出的更多。接近40岁独立创下的事业和20多名职员的生计，就像是站到了悬崖峭壁上。 金社长19日启动了此前为守护工作岗位和职员而准备的“第一阶段紧急计划”。首先，实习职员以在情况再次好转后多工作一天为条件，进入了带薪休假。组长级员工上班，其余职员在家办公。他说：“我不知道一天天会发生什么变化，所以现在的情况不是光准备计划B，而是要准备计划Z。” 他在空荡荡的办公室里做的事情是制定预计疫情更趋频繁的下半年后的新事业。特别是正在准备以韩国、日本及亚洲市场为中心，通过其他地区游客多元化市场的战略。因为他觉得，即使特定地区的销售剧减，也迫切需要在其他地区挽回的事业资产组合。 金社长准备的第一阶段紧急计划将持续到5月。他表示，最重要的是希望最近美国总统特朗普推出的13000亿美元的经济扶持政策能早日在议会获得通过。他还强调，希望企业与职员能暂时免除一半负担的工资税（劳动所得税）。他吐槽说：“在没有销售的情况下，每个月要按时缴纳近2万美元的工资税，这意味着要解雇职员。” 金社长还说，每当特朗普总统说“中国病毒”时，他就会心惊胆战。因为担心生计受阻的市民的压力和愤怒冲向特定人种时会发生什么事情。2015年经历中东紧急呼吸综合征（MERS）等各种危机后，事业曾多次触底，但像这样顾客完全断绝还是第一次。他说：“所有危机似乎都是刚开始适应时最痛苦的。我会坚持到‘春天’到来为止。” 200万韩裔的移民社会的心态也差不多。

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