1896年第1届奥运会之后，夏季奥运会未能举办的事例. March. 21, 2020 07:37. by 李元洪 bluesky@donga.com. 如果2020年东京奥运会被取消，这将是自1896年在希腊雅典举行的第一届奥运会以后，历史上第4次取消的夏季奥运会。 历届夏季奥运会中，被取消的大会有1916年(柏林)、1940年(东京)、1944年(伦敦)大会。如果算上冬季奥运会，包括1940年(札幌)和1944年(科尔蒂纳丹佩佐)大会在内，此前共有5届奥运会被取消。之前取消的奥运会都是因为战争。1940年，日本曾试图同时举办夏季奥运会和冬季奥运会，但最终都未能举行。 柏林在1912年国际奥委会(IOC)总会上被选定为举办城市，但1914年第一次世界大战爆发，大会被迫取消。20年后的1936年，柏林再次举办奥运会。 1932年，东京与西班牙巴塞罗那、意大利罗马、芬兰赫尔辛基竞争，最终被选为举办城市。当时，日本在非欧洲国家中首次获得奥运会主办权，震惊了世界。但是1937年中日战争爆发后，奥运会无法正常举行。最终，奥运会主办权再次移交给赫尔辛基。但是因为第二次世界大战，大会也未能召开。奥运会从1948年伦敦奥运会开始再次举行。之后东京再次申办奥运会，并在1964年成功举办了奥运会。日本通过成功举办1964年东京奥运会向世界展示了日本的复兴。但是，今年东京奥运会由于新型冠状病毒感染症(Covid-19病毒)，或将很难正常举行。如果因Covid-19疫情而取消大会，东京奥运会将成为第一个因疾病取消的奥运会。“追求健康的身体、健全的精神的世界人的庆典”因疾病陷入了无法举行的悖论处境。

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