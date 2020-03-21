海外感染激增.....来自欧洲入境者全部接受检查. March. 21, 2020 07:40. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 韩国政府决定，从22日零时起对从欧洲入境的所有人员实施新冠病毒诊断检查。另外，如果是为了长期滞留，入境者则要隔离14天。 中央灾难安全对策总部在20日的例行记者会上表示：“从欧洲出发的入境者在仁川机场入境后被转移到其他设施进行检查与诊断”，“如果被判定为阳性，将根据情况轻重，移送至医院或生活治疗中心接受治疗。” 卫生部门在检验检疫过程中，对有症状者和无症状者进行分类。有症状者将在仁川国际机场检疫所内的隔离设施和永宗岛的设施接受诊断检查。无症状者将前往机场附近指定的临时生活设施接受诊断检查。通报结果需要一天左右。 即使被判定为阴性，如果是为了长期滞留，则不分本国人还是外国人，必须隔离14天。如果没有居住地，就只能在设施里停留。而对于短期滞留者，卫生部门决定，在滞留期间每天通过电话确认其症状。政府对所有入境者都适用“特别入境程序”，但由于欧洲的疫情扩散趋势严重，所以做出了上述决定。 另据悉，在大邱，一名20多岁的新冠肺炎患者病情严重。保健当局认为，原因是免疫系统过度启动的“细胞因子风暴”。

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