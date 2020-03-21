美国“禁止出境旅游”警报升至最高等级. March. 21, 2020 07:38. by 朴湧 parky@donga.com. 19日(当地时间)，感染新型冠状病毒感染症(Covid-19病毒)的患者超过1.4万人的美国采取了史无前例的措施，禁止全体国民出国旅游。美国人口最多的加利福尼亚州实际上对全体居民下达了移动禁止令。 美国国务院当天宣布，已将世界所有国家的海外旅行警报提升至最高等级4级(禁止旅行)。国务院表示“由于许多国家内正在发生Covid-19疫情，因此采取了限制旅游、强制隔离、关闭边境、禁止未经预告的外国人入境等措施”，并给出了上述建议。同时，建议旅居海外的美国人尽快回国。 加州州长盖文•纽森当天下令所有4000万居民除购买食品等外,，不得外出，应留在家中。据CNBC报道，纽森州长在写给特朗普总统的信函中担忧地表示，在未来8周内，超过一半的2550万名居民可能会感染Covid-19病毒。

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