美国按照金融危机时的手册，货币互换等“速度战”. March. 21, 2020 07:38. by 张润贞记者、金慈贤记者 yunjung@donga.com,zion37@donga.com. 随着19日晚韩美货币互换协议的签署，20日韩国国内金融市场再次呈现一片光明的景象。 20日，在国内金融市场，KOSPI指数比前一天上涨108.51点(7.44%)，以1,566.15点收盘；KOSDAQ指数也以467.75点收盘，暴涨9.20%。韩国综合股价指数的上升幅度是自2008年10月30日(115.75点)以后的最大幅度，上升率是自2008年12月8日(7.48%)以后的最大幅度。只是当天外国投资者的净抛售额接近6000亿韩元，连续12个交易日保持抛售势头。 在外汇市场上，韩元对美元的汇率也下降了39.2韩元(韩元升值)，以1246.5韩元收盘。由此，前一天暴涨40韩元的汇率当天再次回到了原位。 韩国银行前一天表示，决定与美国联邦储备委员会(Fed•美联储)签署规模达600亿美元的货币互换协议。这是2008年全球金融危机时的两倍。美联储不仅与韩国，还与澳大利亚、巴西等8个国家的中央银行签订了货币互换协议。据分析，最近受新型冠状病毒感染症(Covid-19病毒)扩散的影响，国际金融市场陷入恐慌，出现了美元紧缺现象，为了尽早平息这种现象，美联储采取了积极的行动。 有分析认为，此次美国签署货币互换协议是以2008年金融危机时的危机应对手册为范本，按步骤进行的。美联储当地时间15日通过破格下调基准利率1.00%的“big cut”，再次开启零利率时代，17日决定重新启动“企业汇票采购机构”。18日，美联储还表示，将向短期拆借资金(MMF)市场提供流动性支持。这意味着，2008年全球金融危机时使用的信用卡将再次大量出现。 LG经济研究院研究委员李根泰解释说：“美联储认为现在的情况不亚于全球金融危机时，因此推出了过去使用过的强力牌。”有分析认为，美联储的“速度战”源于危机意识，即“美元热”可能会成为美国市场的毒瘤。 但也有人预测，韩美货币互换协议的效果只会停留在短期。资本市场研究院宏观金融室长姜贤周(音)表示：“因为像Covid-19病毒扩散一样的不确定性并没有消失，所以金融市场震荡空间仍然很大。” 文在寅总统20日就韩美货币互换协议表示：“这是令人高兴的消息。政府将继稳定外汇市场之后，为稳定债券和股票市场，制定强有力的对策。”

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