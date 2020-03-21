国际油价暴跌，一天之后又暴涨24%. March. 21, 2020 07:40. by 世宗=南建宇记者 woo@donga.com. 国际油价曾跌至18年来的最低值，但仅隔一天就创下了历史最大涨幅，继续着“过山车”的步伐。这是因为有预测称，美国会介入产油国之间的“石油战争”，诱导它们减产。 当地时间19日，在纽约商业交易所，西部得克萨斯产原油（WTI）以每桶25.22美元收盘，比前一天上涨23.81%（4.85美元）。这是单日最大涨幅。伦敦期货交易所布伦特原油也上涨14.43%，收于每桶28.47美元。 最近，受新冠肺炎疫情扩散的影响，国际油价未能摆脱下跌趋势。由于实体经济停滞导致原油需求减少的预测铺天盖地，西部得克萨斯油和布伦特油在过去两周内暴跌40%以上。再加上，尽管经济放缓导致能源需求下降，而产油国仍继续增加原油产量，也加剧了油价的暴跌。本月6日举行的欧佩克+（石油输出国组织和10个主要产油国协议体）减产谈判因俄罗斯的反对而破裂，此后沙特阿拉伯暗示将继续增产。 但是，随着美国总统特朗普当地时间19日表示，在适当的时候，有可能介入沙特和俄罗斯之间的油价矛盾，局势出现了逆转。《华尔街日报》等美国媒体纷纷报道说，特朗普政府将对沙特同时施加外交压力和奖励，并通过制裁威胁俄罗斯来诱导其减产。 现代汽车证券研究员姜东镇（音译）表示：“在新冠肺炎疫情的扩散速度减弱或产油国之间达成减产协议之前，油价很难全面恢复。”

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