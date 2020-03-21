不要装作什么都知道. March. 21, 2020 07:40. by 金甲植 dunanworld@donga.com. #1.“你向主教练解释了杰里•桑德斯基在淋浴场脱光的事情吗？”(检察官) “是的，当然了。”(麦奎里) “还解释了他和男孩发生身体接触的事情吗？”(检察官) 这是2017年3月在美国宾夕法尼亚州某法庭上对儿童性暴力的证词。麦奎里是宾夕法尼亚州立大学橄榄球队的年轻教练，桑德斯基是同队的老教练。 “桑德斯基丑闻”曝光了50多起儿童•青少年受害事件，使美国全国上下一片哗然。这一事件之所以更加引人关注，是因为主教练是执教球队61年，创造了空前绝后的400胜纪录的“英雄”乔•帕特诺。2018年在美国上映的演员阿尔•帕西诺主演的电影《帕特诺》讲述了这一事件。 #2. 2015年7月，白人警察布莱恩•恩西尼亚在得克萨斯州休斯敦附近截停了黑人女性桑德拉•布兰德的车。理由是，布兰德在变更车道时没有打开变向灯。简短的对话后，布兰德点燃了香烟，恩西尼亚要求她下车，而布兰德则强硬坚持，两人的争吵逐渐变得粗暴起来。最终，恩西尼亚逮捕布兰德，被关在拘留所的布兰德三天后自杀。该事件改编成了2018年纪录片《说出她的名字：桑德拉•布兰德的人生和死亡》。 “他人的解释”的原题是“Talking to Strangers”。用韩语来说就是“和陌生人说话”。作为新闻记者，马尔科姆•格拉德威尔以社会科学的最新研究结果为基础，分析了隐藏在社会和人际关系中的原理，这是他时隔6年推出的新作。他在之前的作品《局外人》中讲述“一万小时的法则”，在《大卫和歌利亚》中展现逆境和缺点的力量，在《Blink》中首次讲述2秒直觉的重要性，在国内拥有了一大批忠实拥簇。 他在新作中重点关注的是人与人之间的见面，特别是接触陌生人时犯下的错误。桑德斯基被逮捕是2001年有人向主教练帕诺特报告他的性暴力后10年之后了。 格拉德威尔问道。大伙儿接到报告后，年轻教练的话为何被忽视，一些人在证据确凿的情况下为何还坚持“最肮脏的男人”无罪？恩西尼亚原本可以说“下次请你亮灯后再换车道”“是的，祝您度过美好的一天”，为何最后该事件以悲剧收场？ 作者从假定他人正直的“真实基本价值理论”、错误地认为态度和内心一致的“透明观念盲信”、以及忽略了与行动相结合的脉络重要性的“结合性忽视”中寻找其原因。 书中的支柱概念虽然陌生，但作者通过各种事例、心理学理论与实验，甚至美剧《老友记》演员们的表情分析，说服读者。帕特诺和包括大学校长在内的人们，在听取令人震惊的报告的同时，仍然无法放弃对在地区长期受到爱戴的桑德斯基的信任。其根源还隐藏着人类的社会本性，即，如果不互相信任，社会就无法维持。有人指出，警官恩西尼亚在不顺从的黑人女性的语气和烟头等方面犯下了使态度和内心一致的错误。 法庭当时判处60岁的桑德斯基“切实影响他余生的刑罚”，从30年监禁到最多60年，事实上宣告终身监禁。帕特诺铜像被拉下来，处于报告线顶端的校长也遭到解职。

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