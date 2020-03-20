致命率1%左右……源自欧洲、纪纲松懈，大堤将溃于小穴. March. 20, 2020 07:38. . 包括大邱疗养设施的集体感染在内，昨日新增152名名确诊新冠肺炎患者，每日新增患者在降至两位数四天后，再次回到100名线。致死率为1.09%，在出现患者以来首次超过1%。从世界范围来看，欧洲的患者及死亡人数超过了发源地中国，源自欧洲的病毒输入亮起了红灯。 特别是在首尔，以留学生和游客为中心，来自欧洲等海外的输入患者正在剧增。在最近一周内发生的患者中，24%是海外入境者。机场检疫中没有症状，回家后才被确诊的事例接连发生，这也令人担忧。 从昨天开始，全世界所有入境者都办理了发热检查和联系方式确认等特别检疫手续。但是，考虑到新冠肺炎疫情的世界性扩散趋势，有意见认为现在应该限制入境。目前，禁止或限制从韩国入境的国家有170个。如果因为事件初期没有限制从中国入境的先例，很难对其他国家关门设卡，那么首先应该实行入境后14天内必须自行隔离的方案。 昨天，从匈牙利国际比赛归来的3名击剑国家队队员被确诊，其中一名队员无视自我隔离建议，在确诊前曾到国内旅游。防疫当局应将所有入境者名单通报给相关自治团体，以便在地区社会进行监督以保证彻底遵守自我隔离。 在扩散趋势停滞不前的时候，纪律松懈的事例也层出不穷。仁川机场发生了让疑似患者直接回家，事后才被查出确诊的事例。虽然检疫所方面以隔离设施不足为由，但是国内出现患者至今已有2个月，所以这无疑是一个窘迫的辩解。一方面要加快扩大隔离观察设施，另一方面要与全国的地方政府建立热线电话，协商运送可疑患者的方案。 出现30多名确诊患者的京畿盆唐济生医院向防疫当局提交了与确诊患者接触的职员名单，包括医院院长在内，漏掉了144人，事情经确认后，昨天发表了道歉书。70多人集体发病的大邱“全心爱”疗养医院的部分职员在10日左右出现疑似症状，却没有采取措施，因此造成了损失。医疗机构与大众利用设施一样，是小规模集体感染不断的脆弱设施。防疫堤坝因为过于安心疏于防范的新漏洞而倒塌。

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