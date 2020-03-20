为谁举办奥运会？. March. 20, 2020 07:38. . 奥运会是为谁举办的？每当奥运会开幕在即，总会有一幕让人想起。 2004年雅典奥运会的最后一天8月30日，巴西马拉松选手范德雷•吉·利马在42.195公里中还剩5公里，领先第二名数百米。从速度上看，利马比第二名快了25秒左右。利马似乎会夺冠。事件发生在对比赛的关心达到顶点的此时。 在观众中，一个戴着贝雷帽、穿着裙子的奇特服装的人冲了出来，扑向利马。这名怪汉将利马拉到路旁的观众中间，然后将其放倒。当惊魂未定的人们抓住怪汉时，此人身上还缠着“世界末日即将到来”的字样。怪汉是爱尔兰末日论者康涅利乌斯·霍伦。他为了宣传自己这个世界即将结束的主张，瞄准了世人瞩目的奥运会之花马拉松。穿着吸引眼球的奇装异服。 这一场面之所以具有象征性，是因为参加奥运会的选手有可能被特定的目的或利益所利用或倒下。最终，利马凭借不屈不挠的意志重新站了起来，获得了第三名，但霍伦的行为却遭到了全世界的谴责。但是，如果仍然有人或任何团体或国家自己过于强调自己的目的或利益，像利马倒下事件一样，奥运会或选手们会被牺牲。 新型冠状病毒肺炎席卷全球的现在，2020东京奥运会正处在十字路口。虽然国际舆论对延期或取消奥运会的压力越来越大，但日本和国际奥委会都公开表示了强行推进的意志。这种看似不考虑参赛选手安全的做法，引起了运动员及体育界人士的不满和不安。 日本和国际奥委会强行举行立场的依据是，距离定于7月24日的奥运会开幕还有4个月的时间，其间新冠肺炎疫情可能得到平息。但是不知道何时如何平息新冠肺炎疫情。日本和国际奥委会没有对策，只是停留在不确定的希望中。 据说，日本把具有多种政治、经济效果的奥运会视为日本复兴的扳机。延期或取消投入数十万韩元准备的奥运会，万确属不易。但这也不能强迫他人牺牲。《正义论》（约翰·罗尔斯著）认为，即使事关重大利益，正因为其利益，也不能强迫他人哪怕是少数人的牺牲。任何人如果为了自己的利益而强迫他人牺牲，留下的就只有野蛮。如果认为与奥运会有关的金额再大，也能够与人的生命相交换，那又是一种拜金主义。这与追求人类和谐的奥林匹克精神格格不入。正因如此，世界各国媒体认为，现在重要的是金钱和政治利害关系之前，“能不能做正确的事情”。 如果就新冠肺炎疫情的扩散问题做出无理的决定，日本将面对“为了本国的利益，让世界人民受到伤害和牺牲”的批评。如果新冠肺炎疫情继续恶化，运动员及游客将大规模缺席比赛，反正比赛很难正常进行。因此，日本不能一味主张“要强行举办奥运会”，而应该转变开放姿态，应对包括推迟或取消奥运会在内的各种情况。 如果新冠肺炎疫情平息下来，大会能够如期举行当然最好，但最好是针对可能出现的情况制定次优方案。另外，受到“只看日本眼色行事”批评的国际奥委会也应更积极地改变态度。国际奥委会应该公开有关这一与世界人民健康息息相关的事件的决策过程，听取更多的意见。否则，被巨额金钱和政治利益关系纠缠在一起的奥运当事者，能否做出客观正确的决定，国际社会的疑问只会越来越大。 这是为了谁的奥运会？如果奥运会是真正为世界人民举办的盛会，那么在这个过程中，所有人都应该安全和快乐。

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