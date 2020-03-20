“8K电视大众化元年”，三星将产品阵容扩大一倍. March. 20, 2020 07:39. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子19日表示，将在国内市场正式推出量子点发光二极管(QLED)8K电视等2020年款电视新产品。特别是三星电子光高端产品QLED 8K TV就推出了9款产品，与前一年(5款)相比，产品阵容增加了近一倍。三星计划扩大消费者的选择范围，把今年作为正式的QLED 8K TV大众化的元年。反映超大型电视的高人气，75英寸以上的电视产品数量也大幅增加了。 今年三星电子推出的2020年款QLED 8K TV的最大卖点是配备了将画面内外界限最小化的“无限屏(Infinity Screen)”。屏幕边框厚度仅为2.3毫米，用户从正面观看电视时，屏幕占据了整个面积的99%。三星电子方面解释说，电视内容物的投入感将进一步得到提高。 三星电子即将推出的QLED 8K电视根据设计和配置，由3个系列，9个型号组成。屏幕尺寸为55~85英寸共5种。无限屏仅适用于高端产品(QT950S、QT900S)。三星电子方面表示：“55英寸QLED 8K电视的价格从349万韩元到190万韩元不等。根据消费者的喜好和环境，可以选择多种QLED 8K电视，期待8K大众化时代的到来。” 8K是目前最先进的分辨率技术。分辨率是指能填密实充画面的像素数。被称为4K的超高清(UHD)电视(3840×2160)的像素为830万，而8K电视(7680×4320)的像素是它的4倍，高达3300万。这一数据是现有高清(FHD•1920×1080)电视的16倍。观众可以感受到一种立体感和生动感，就像看到真实的事物。 三星电子QLED 8K的核心技术“AI量子处理器8K”也进一步升级。AI量子处理器8K是三星电子的独家技术，与输入影像的分辨率无关，可转换成最适合8K电视播放的超高清画面。三星电子计划今年不仅在QLED 8K市场，还将致力于攻占75英寸以上的超大型电视市场。伴随着电视越大越好的“巨巨益善”趋势，75英寸以上的型号从去年的11个大幅增加到19个。 三星电子影像显示器事业部长(社长)韩钟熙(音)表示：“三星电子能够连续14年在全球电视市场占据首位，是因为三星电子进行了以消费者为中心的创新。今年将以2020年款QLED 8K为中心向消费者提供不同的视听体验，改变电视市场。” 另据市场调查机构IHS Markit透露，三星电子去年在全球电视机市场上以销售额为准，以30.9%的占有率，从2006年开始连续14年蝉联市场占有率第一的宝座。特别是三星电子去年首次实现了30%的市场占有率。

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