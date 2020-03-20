1.1亿年前，鳄鱼翘着尾巴走路！. March. 20, 2020 07:39. by 尹申英=东亚科学记者 ashilla@donga.com. 通过研究在庆南晋州发现的脚印化石(照片)，发现了之前只在欧洲地区发现的独特的原始鳄鱼，曾生活在1.1亿年前的亚洲。据推测，这种原始鳄鱼与今天的鳄鱼不同，主要生活在陆地上，并举着尾巴在水边行走。 晋州教育大学韩国地质遗产研究所所长金京洙(科学教育系教授)及其带领团队与美国科罗拉多大学马丁•罗克利教授组一起研究了2010~2015年在晋州创新城市发掘的中生代白垩纪原始鳄鱼脚印化石。其研究结果发现，脚印的主人公是最早在亚洲发现的原始鳄鱼“Crocodylopodus”脚印，并发表在了古生物学领域的国际权威学术杂志《白垩纪研究》4日刊上。 金教授研究小组发现的脚印化石的后脚印长度为7~9厘米，相对较小。研究小组以此为基础，推测该原始鳄鱼是身长84~108厘米的小型鳄鱼。值得一提的是，脚印化石的主人公与今天的鳄鱼不同，脚趾间没有蹼，没有拖着尾巴移动的痕迹，不像主要生活在水中，偶尔上到陆地上的今天的鳄鱼，其主要生活在水边，翘着尾巴轻快地行走。研究小组表示：“以脚印形态为基础进行判断，推测是与Crocodylopodus非常相似的鳄鱼。”这是亚洲首次发现这种原始鳄鱼的脚印化石。 此次发现鳄鱼脚印化石的晋州创新城市白垩纪地层“晋州层”此前已发现肉食恐龙、蜥蜴、世界上最早的跳跃行走哺乳类动物、世界最古老的蛙类等。金教授说：“这再次证明，晋州地区是白垩纪时期各种生物栖息的生物宝库。”

한국어