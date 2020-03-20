博彩公司对东京奥运会如期举行持否定态度. March. 20, 2020 07:39. by 黃奎引 kini@donga.com. 在新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)在全球蔓延的情况下，东京奥运会能否如期举行？博彩公司对其并不十分看好。 博彩公司“BetOnline”在其官方网站上就“东京奥运会是否会取消”进行投注。截至19日的目前，“会取消”的赔率以货币线方式表现为-300。这意味着要花300美元才能拿到100美元。如果赌1美元，包括本金在内只能拿到1.33美元。由此可见，由于很多人选择，赔率较低。 该网站还在“哪个国家会第一个放弃参加奥运会”的问题上开盘受注。目前，被认为最有可能的国家是意大利(放弃几率为33.3%)，其次是西班牙(25%)和中国(16.7%)。韩国(7.7%)与加拿大、德国并列位于第8位。 而BetOnline的使用者认为取消的概率较低。英国威廉希尔公司和爱尔兰Paddy Power公司为“东京奥运会取消”选项开的赔率是1/7。87.5%的投注者认为，今年7月24日，第32届夏季奥运会不会在东京开幕。

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