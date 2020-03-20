军部PC出现安全漏洞... 担心遭到朝鲜黑客攻击时不设防. March. 20, 2020 07:39. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 经确认，在军队使用的电脑(PC)的核心保安程序(TACS)出现了暂时失灵问题。有人指出，作为2016年国防网黑客事件的后续对策而出台的PC保安管理体系构筑事业是否运营不善。 据军方有关人士19日透露，国防部从去年12月开始在全军电脑上设置和运营TACS已有两个多月。TACS是将个别保安程序功能合二为一的形态。 但运用后，各军种陆续接到群众投诉。也就是说，电脑会突然瘫痪或画面转换成“蓝屏”。另外，还发生了文件被删除或干脆无法登录电脑的情况。问题是，如果保安系统无法启动，朝鲜等国的黑客攻击很可能泄露军方情报。之前国防部曾把2016年9月发生的军队网络和国防网黑客事件归结为朝鲜所为。作为对策的一环，虽然进行了此次PC保安管理体系构筑工作，但是这当中也出现了问题。 据悉，军方认为，在操作系统(OS)windows7升级为windows10的过程中，与保安程序互换时出现了异常。另外，军方还提出了引进保安管理体系的程序问题。负责开发的A企业把开发评价、运用评价统一起来，得到了评价。通常在软件开发方面，由两种评价组成。

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