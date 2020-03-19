美国将在两个月内发放1000美元现金，中国投入210万亿韩元掀起建设热潮. March. 19, 2020 07:52. by 朴湧 parky@donga.com. 美国为了应对新型冠状肺炎危机，正在推进投入1万亿美元、向每个国民发放1000美元以上现金的方案。日本政府也考虑现金支付等，世界各国纷纷投入财政，以缓解经济危机。 ○美国：发放1000美元以上现金 美国财政部长史蒂芬·姆努钦当地时间17日在国会会见部分共和党参议员，就后续经济刺激方案进行了解释后，并对记者说：“这是一个很大的数字。我们已经把向经济投入1万亿美元的提案摆上了桌子。”彭博新闻社援引消息人士的话报道说，加上考虑推迟纳税的效果，其规模将达到1.2万亿美元（约合1500万亿韩元）。这超过了前任奥巴马政府2009年2月为克服金融危机而推进的7870亿美元规模的经济扶持政策。 据悉，其中4月和5月美国政府两次向美国人发放1000美元（约合125万韩元）以上现金的预算为5000亿美元（约合625万亿韩元）。姆努钦明确表示，收入超过100万美元的富人不属于发放现金对象，因此，这笔资金将视收入情况而定。特朗普总统当天表示，“降低工资税（劳动所得税）需要几个月的时间”，“我想更快地做点什么”，提到了发放现金。 另据了解，美国政府为支持小企业安排了3000亿美元，为航空公司、酒店等遭受新冠肺炎疫情直接打击的行业安排了2000亿美元。 日本政府也正在准备发放现金。《每日新闻》18日报道说：“日本政府和执政党自民党正在协调向全体国民发放现金的方案，以此作为将于4月发表的紧急经济对策”，“预计发放额度将高于2009年发放的人均1.2万日元（约合14万韩元）”。总额在2万亿日元（约合23万亿韩元）以上。2009年发放现金时，有人批评日本人将收到的钱存起来，没有转化为消费，但在新冠肺炎危机面前，日本政府再次打出“现金牌”。 ○中国为防止经济衰退而掀起建设热潮 分析认为，特朗普政府之所以积极大举散钱，是因为认为新冠肺炎疫情引发的实体经济危机比预想的要严重。据悉，姆努钦当天向共和党参议员们介绍了经济扶持政策，并提出如果政府不介入，失业率有可能从3.5%上升到20%。投资银行摩根士丹利认为经济衰退是既定事实，并预测今年世界经济仅增长0.9%。 据悉，作为新冠肺炎的发源地，中国2月份城市失业率为史上最糟糕的6.2%，失业人口近500万。高盛预计，中国第一季度（1月至3月）国内生产总值（GDP）将同比下降9%。中国也首次预测今年第一季度的经济增长率会出现负增长。 去年中美贸易战导致经济放缓加剧时，中国曾表示要避免通过建设热来刺激经济，但由于新冠疫情引发的经济危机加重，中国开始通过建设来刺激经济。国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，提出增加地方债券发行、掀起建设热潮的方案。经济媒体《界面》预测称：“今年（用于建设）的特殊目的债券总规模将达到2.9万亿元人民币（约合514万亿韩元）。” 在欧洲，德国承诺通过德国复兴信贷银行向受灾企业提供无限制的流动性，并暗示将实施积极的财政政策，各国正在准备财政投入。英国政府当地时间17日发表了规模达3300亿英镑（约合496万亿韩元）的政府担保贷款计划。国际金融中心预测：“欧元区各国可能会考虑投入财政，但很难达到大幅超过财政规章的水平”，“财政状况不佳的国家可能会向国际货币基金组织等国际机构申请资金。”

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