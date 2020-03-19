国际奥委会坚持“强行推进东京奥运会”，奥林匹克人士“麻木-不负责任”. March. 19, 2020 07:52. by 李元洪, 鄭允喆 bluesky@donga.com,trigger@donga.com. 国际奥林匹克委员会(IOC)不顾在世界范围内扩散的新型冠状病毒感染症(新冠肺炎)，表现出强行推进2020东京奥运会的意志后，国内外体育界人士一致批评说：“这是不负责任的态度。” 国际奥委会17日在与执行委员会及33个单项国际竞技联盟(IF)代表举行有关新冠肺炎的视频会议后发表声明称，“距离2020东京奥运会开幕还有4个多月。在目前的情况下，急于做出决定是没必要的。”国际奥委会说，到目前为止，只有57%的运动员获得了奥运会参赛资格，因此我们将继续与IF合作，以选拔其他运动员。国际奥委会的立场是，一旦6月底前能完成运动员选拔工作，奥运会筹备工作不会有问题。 但是，对于国际奥委会的上述表态，世界各国的体育界人士都发出了批评的声音。加拿大冰球选手出身的IOC委员海利•威肯海泽(42岁)通过推特表示，“IOC继续坚持这种主张是麻木和不负责任的。运动员们都不知道在哪里训练，也不知道该去哪里。” 获得2016年巴西里约奥运会田径女子撑杆跳金牌的希腊选手卡特琳娜•斯泰潘内迪(30岁)在接受《路透社》采访时表示，“IOC让我们陷入危险之中。”她提出疑问，“我们都希望东京举办奥运会。但是如果不能的话，B计划是什么？”并说：“如果继续运动到了损害健康的地步，那么我们必须做出(停止运动的)决定。” 连续5次挑战奥运会舞台的韩国射击明星秦钟午(41岁•首尔市厅)表示：“(日本和IOC的)决策过程不负责任，没有考虑到运动员的健康问题和训练日程。“能否举行适应当地的测试赛的不确定性，以及国内选拔赛延期的情况，都是奥运会备战的障碍。秦钟午表示，“为了在奥运会中展现最佳状态，必须一步一步的来。如果奥运会即将举办，确定参赛，我们就要‘临阵磨枪’，这种情况下能否正常发挥还是个疑问。”他说：“在目前情况下，如果举办奥运会，我们还需要制定一些具体应对措施。入境日本后，奥林匹克运动员是否也要自行隔离两周；奥运会期间出现新冠肺炎确诊病例，由谁来负责等，都需要做出明确决定。”

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