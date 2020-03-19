挚友作家四人的“四色印度素描旅行”. March. 19, 2020 07:53. by 金民 kimmin@donga.com. “在印度拉贾斯坦邦的沙漠中，还留有干旱时使用的水井。我们的人生就像井一样，在深渊中起起落落。”(姜景求作家) 姜景求、金成浩、姜乙、安昌洪(以上音译)。4名60多岁的“挚友”作家今年初前往印度进行了“素描旅行”。1月6日至22日为止的半个月左右的时间内，四人展开了途经斋浦尔、贾沙梅尔进入塔尔沙漠的旅程。比起舒服的观光地，他们遇见了可以与人见面的市场和生活困难的百姓的生活。白天他们一起旅行，晚上又可以进入各自的房间作画，记者近日在首尔钟路区通义洞保安旅馆见到了这四位挚友作家。 18日开始的《拉贾斯坦邦之井》展将在“艺术空间保安1”(旧馆展示场)举行。1942年建造的老旅馆建筑的框架上密密麻麻地贴着装饰品，让人产生到了现场的感觉。对以不同方式解释相同风景的四位作家的视觉语言进行比较也颇有趣味。 作家安昌洪表示：“在旅行的时候偏偏赶上了121年来罕见的寒流，饱受寒冷之苦。”在多幅素描中，可以看到戴着牛面具的使臣持刀盯着脖子的样子，以及流着黑泪的自画像。据说，这是在陌生的旅途中回顾自己的人生，做出忏悔，并排出垃圾的情景。 姜景求作家的《18小时》充满了通往2楼的楼梯，这也记录了旅行中最艰辛的记忆。旅行最后阶段预售的头等席门票在没有预告的情况下被取消，最后好不容易乘坐上3等车厢，却又不得不在像市场地板一样的火车上足足煎熬了18个小时，一会儿站一会儿坐。列车从贾沙梅尔到德里，全长900公里。姜作家解释说：“这部作品就像是在国内6•25战争之后观看最底层生活的样子所蕴含的情感一样。” 同时还展示金乙作家的创意设置作品、金成浩作家的水彩画素描等。在完成一个作品之前，可以欣赏到作家们在此过程中收集的不同形象的片断。展览将持续到4月4日。

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