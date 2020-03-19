得益于《寄生虫》的超高人气......农心炸酱方便面海外销售增加1倍以上. March. 19, 2020 07:53. by 金恩智记者 eunji@donga.com. 今年是农心“炸酱方便面(Chapagetti)”上市36周年，随着奥斯卡奖获奖影片《寄生虫》的超高人气，炸酱方便面在国内外引起广泛关注。 农心18日表示，今年2月，炸酱方便面的海外销售额从去年的68万美元(约8.5亿韩元)猛增到150万美元，创下了单月最高业绩。按国家来看，美国以70万美元居首位，其后依次是中国(22万美元)、澳大利亚(19万美元)、日本(10万美元)、越南(7万美元)等。 电影《寄生虫》中有吃加入“炸酱方便面”和“浣熊方便面”制作的“Jjapaguri(炸酱口味方便面和海鲜口味方便面掺在一起做成)”的场面。农心在《寄生虫》获得奥斯卡奖后，在自己的YouTube频道上传了用11种语言介绍Jjapaguri烹饪方法的视频。农心相关人士表示：“在接触到Jjapaguri SNS视频后，有很多消费者要求在当地超市销售炸酱方便面。原本没有出口的智利、巴林、帕劳、苏丹等国都要求进口炸酱方便面，今年炸酱方便面出口国增加到了70多个国家。” 不仅是海外，国内销售也持续上升。去年在国内取得1850亿韩元销售额的炸酱方便面，今年的销售额有望超过2000亿韩元。

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