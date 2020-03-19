在药店里出售的讽刺画. March. 19, 2020 07:53. . 对世界没有洞察力，就不能讽刺。18世纪，西班牙美术大师弗朗西斯科·戈雅尽管是一位宫廷画家，但他通过艺术对统治阶级进行了辛辣的讽刺。1797年至1798年，他创作了80张以“变化”为题的铜版画连作，第二年，他把它们像书一样装订起来制作了300套。然后不是美术品中介商，而是在小区药店里出售。到底是什么作品，要在药店卖呢？作品好卖吗？ 80张版画充满了批判当时西班牙社会的形象，如统治阶级的无能和无知、教会和有权人的腐败、政略婚姻、乞丐和妓女、信奉迷信、平民的没落等。其中23号版画描述了不当宗教审判的一个场面。一名双手被绑、戴着长高帽的囚犯名叫佩里科，是一名残疾人妇女，因销售爱的灵丹妙药被捕。也许是因为已经受到了强烈的指责，她坐在一群官吏面前，低着头听审判长朗诵的判决书。正如《一把灰尘》的标题一样，她面临的是因为不到一撮灰尘的罪过而失去生命。戈雅感到十分愤怒：“错了! 一个体面的女人、善待所有人的女人，竟然以这样的方式对待她！”把这一场面刻画在版画上。 在这样的日子里，在药店里出售讽刺画本身就是一个很大的冒险。当地报纸刊登销售广告后，版画集瞬间卖出了27套。药店是能够立即确认针对作品的反应的最佳销售场所。但是，当时西班牙因高压教会和无情的专制君主而臭名昭著。画家和作品会平安无事吗？戈雅是受到卡洛斯四世国王宠爱的宫廷画家，但也感到害怕可能因为此事被提交宗教法庭处决。因此，仅过10天就自动停止了销售。1803年，他请求切实保护自己的人身安全，将铜版和出售剩下的全部原版画交给了国王。这是为了维持更大的艺术的现实妥协。 美术评论家

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