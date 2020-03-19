疗养医院里又有大量人被感染，越来越宽、越来越麻烦的新冠疫情战线. March. 19, 2020 07:53. . 昨天，仅在大邱的“全爱心”疗养医院和老人医院等5个设施内，就发生了87名新冠肺炎确诊患者。还出现了疑似感染的17岁死亡者。如果被确诊，将是韩国首例因新冠肺炎死亡的十多岁青少年。再加上新冠肺炎主管部门保健福利部的次官金刚立和7名公务员在被确认曾与已确诊的京畿道盆唐济生医院院长一同出席座谈会后，开始自行隔离。此前，他们曾与包括总理和福利部长在内的各部门负责人和国会议员、医院院长等广泛接触，如果出现确诊患者，预计将引起巨大风波。 因确认大量感染和主管部门公务员自行隔离，一度低落的新冠肺炎疫情再次进入了紧张局面。人们担心，连续三天停留在两位数的全国新增患者数有可能再次增加到三位数。昨天大邱报告的集体感染病例是大邱市从上周末开始对397家疗养医院和社会福利设施进行调查的过程中确认的。如果继续进行目前仅完成三成左右的全员调查，还有可能追加出现患者。继“新天地”教会之后，刚刚把调查范围扩大到了高危险集体设施，就确认了大量感染。 政府在昨天的新闻发布会上表示，对全国10%的疗养院疗养设施进行调查的结果显示，除大邱、庆北地区以外没有其他地方出现患者。但是，考虑到刚完成三成调查的大邱地区确认集体感染，其他地区也应该进行全体调查。疗养设施集中了大量的有基底疾病的老年人，感染的可能性高，一旦感染死亡风险也很大。地方自治团体应尽快对全国1470多家疗养医院进行全面调查，尽早发现患者，尽早隔离治疗，采取预防措施。 患者猛增的势头有所减缓，但战线正在扩大，而且大部分都是感染源难以掌握的零星的地区集体感染。在人口密集的首都地区，以教会和网吧为中心的集体感染事例络绎不绝，曾被列为“新冠肺炎清净地区”的江原道、全罗北道、庆尚南道也确认出现了小规模感染。如果对全国各地发生的局部战争放任不管，说不定什么时候，很可能就会变成全面战争。要以大众利用设施和医疗机构为中心加强预防管理，同时把个人生活的防疫日常化。 来自欧洲等地的海外输入型患者正在增加的情况也需要密切关注。从今天开始，针对全世界所有入境人员实施了特别入境程序，但入境时毫无症状、事后被确诊感染的事例屡屡发生，令人难以安心。应克制不急的海外出入，从海外入境后要进行彻底的两周隔离，以防疫情扩散。

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