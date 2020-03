眼中看到的是真实还是错觉?. March. 18, 2020 07:41. by 金民 kimmin@donga.com. 从远处看,原本是充满图案的平面墙,但仔细一看,墙面是凸出的。在平静大海一望无际的和平风景照片中,打开门出去就会看到智能手机、香烟、墓碑扩大的照片。看着让人头脑混乱的形象盛宴,我产生了这样的想法。用眼睛看的真的是纯粹的吗?这难道不是不断被认识所左右吗? 从18日起在首尔市龙山区巴顿画廊举行的德国作家托比亚斯·莱贝格(54岁)的个人展,是从这样的概念性问题出发的。这一展览是以“Truths that would be maddening without love(没有爱会让人发狂的真理 )”为题目,利用建造假壁、涂上贴纸后装上门、或建造房间设置架子等展示空间的设置艺术项目。如果说题目中真理(Truth)意味着理性,那么爱情(love)则意味着感情。这一工作对盲目相信异性、忽视感情的知性史打出了反旗。 通常,一提到概念美术,人们就会想到枯燥的风景和难懂的语言。但莱贝格的作品的特点在于加入了华丽的荧光色或填充整个空间的体验要素。通过错觉效果,观众可以获得小小的感悟体验。这是一种添加上游戏、谁都可以轻松享受的概念美术。 2009年在威尼斯双年展上亮相的《Was du liebst, bringt dich auch zum Weinen(你所爱的,也让你哭泣)》就是其中的代表。这一设置中,他用第一次世界大战时英国战舰伪装花纹装饰了咖啡馆。一眼望去分不清哪里是椅子、哪里是桌子的空间,让人对“看的行为”产生疑问。在釜山现代美术馆咖啡厅可以看到当时获得金狮奖的该作品的类似版本。 他从2004年艺术选材中心个人展开始,曾多次与韩国美术界共同参展。据悉,此次展览的题目是从看似理性和情感混杂的韩国人的形象中得到了深刻的印象而决定的。展览将持续到4月18日。

한국어