法国将投入10万军警15天内封锁全国移动. March. 18, 2020 07:41. by 巴黎=金润钟 常驻记者 / 华盛顿=李政恩 常驻记者 zozo@donga.com,lightee@donga.com. 为了防止新型冠状病毒感染症(新冠肺炎)的扩散，法国政府16日(当地时间)向全国下达了封锁令。法国总统埃马纽埃尔•马克龙当天在对国民讲话中说，“我们正处于战争状态，如果不是确实需要，自17日12时起，未来15天内全国民将禁止出行。” 也就是说，除了购买生活必需品、医药品或不能在家办公等之外，市民必须留在家中。为了控制移动，法国决定向全国大城市派遣10万军警。 欧盟(EU)当天决定推进30天内禁止外国人进入欧盟的方案。英国政府当天下达了禁止社交聚会、旅行、外出就餐等不必要的社会接触的劝告令。当天，德国政府禁止除生活必需品店以外的普通商店营业，并中断了宗教设施的运营。在欧洲，意大利、西班牙、德国、法国和英国的确诊病例分别为27980例、9942例、7272例、6633例和1543例。 在确诊患者人数超过4000人的美国，首都华盛顿和附近的马里兰州决定关闭所有餐厅和酒店。加利福尼亚州7个镇决定，在未来3周内，除必要情况外，禁止居民外出。

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