柳贤振因加拿大的外国人入境禁令被困在美国. March. 18, 2020 07:41. by 金培中 wanted@donga.com. 多伦多队的顶级明星柳贤振(33岁•照片)陷入无法进入多伦多的状况。 加拿大政府17日宣布，为防止新型冠状病毒感染症(新冠肺炎)扩散，禁止外国人入境。这一措施使加拿大公民和直系亲属、美国公民和外交官之外的人暂时无法进入加拿大。由此，柳贤振不得不在球队春季集训地美国佛罗里达州达尼丁TD球公园体育场进行无期的个人训练。 美国职业棒球大联盟(MLB)事务局最近为了防止新冠肺炎疫情的扩散，劝告选手们回家，并在春季集训训练场只进行个人训练。对于柳贤振来说，虽然留在主场多伦多为开幕做准备是最好的事情，但是因为政府的方针，他还是被困住了手脚。如果暂时回到韩国，则很难再入境，因此决定留在达尼丁。球队虽然开放了训练设施，但是根据事务局的方针没有提供饮食等。据悉，他的日本队友山口俊(33岁)正在密切关注情况，并考虑回国。 另外，当地有报道称，MLB的开幕时间将被推迟到5月中旬以后。美国疾病控制和预防中心(CDC)15日为防止新冠肺炎疫情扩散，劝告今后8周内不要举行50人以上参加的聚会，MLB也决定效仿。MLB专员罗布•曼弗雷德17日在与30家俱乐部代表开会后宣布，“把开幕式推迟到一个适当的时期。”虽然没有指定开幕时间，但美联社(AP)等媒体解释称“开幕式推迟到5月中旬以后”。 此前，MLB曾宣布，原定于27日开赛的联赛赛程将推迟两周以上。当时，“每队162场比赛”的体制并没有出现差池，但开幕时间被长期推迟，自1995年因球员工会罢工而推迟3周开幕(144场比赛)后，25年来首次缩减赛季的可能性正在增大。

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