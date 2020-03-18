新车公开也转为线上，第四代索兰托问世. March. 18, 2020 07:42. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 起亚汽车的运动型多功能车(SUV)索兰托的第四代车型于17日公开。由于新型冠状病毒感染症(新冠肺炎)的影响，没有进行当初计划的大规模活动，而是在网上安静地亮相。观看在线活动的人们说：“虽然亲自触摸并启动的乐趣消失，但通过增强现实(AR)应用程序(app)产生了比看实物更真实的感觉。” 起亚汽车当天通过脸书、油管等社交网络服务(SNS)账户公开了第4代索兰托，开启了正式销售。这是2014年第三代上市后时隔6年推出的新车型。外饰设计以“定制的强劲感(Refined Boldness)”为主题，突出前部散热格栅与LED头灯连成一体的“虎鼻(Tiger Nose)”形象。老虎盯着前方的猎物，露出凶狠的目光，让人感受到它的坚韧和宽广。车后部采用纵向的LED内饰组合灯和横向的标志、宽保险杠形成强烈反差，显得非常结实。 内饰以“功能性 感性”为主题。仪表盘和导航仪分别由12.3英寸和10.25英寸显示屏组成，驾驶过程中只要稍微转动视线，就能一目了然掌握车辆状态、周边情况。表盘型的电子式变速器从表面上看很容易操作，室内照明则给人以神秘的感觉。起亚汽车方面解释说：“采用高级的室内材质，体现了不同于现有中型SUV的干练感性。” 起亚汽车从第四代开始将原来被分类为“中型”的索兰托称为“准大型”。在改善设计、性能的同时，注重拓展车内空间的可操作性。全新的被称为车架的平台确保了车内空间不逊于大型SUV。轴距(左右轮间的距离)较之前车型增加了35毫米，双排膝空间和承载空间增大。在6人座车型上，该车采用了只适用于大型SUV的双排独立座椅。起亚汽车还首次搭载了在加油站或停车场结算时不下车，通过导航画面就能付费的“起亚支付”。车价以柴油车型(个别消费税1.5%)为基准，为2948万~3817万韩元。计划首先销售柴油车型，然后在第三季度(7~9月)推出汽油车型。 第四代索兰托因新冠肺炎疫情而在网上公开。这是现代汽车集团将与消费者的接触最小化的所谓“Untact营销”的首个事例。雷诺三星汽车扩大SUV XM3的网上销售，梅赛德斯奔驰和吉普等进口车业界加强“非面到面(Not face to face)”促销，现代汽车集团也加入了这一行列。随着新冠肺炎疫情的长期化，现代汽车正在研究在网上公开捷恩斯G80和伊兰特的方案。 起亚汽车没有在现场直接设置实物，而是利用AR应用程序，以比实物更具实感的方式准备了营销。在智能手机上下载“起亚Play AR”应用程序，就可以用AR仔细查看第四代索兰托。起亚汽车相关人士表示：“从上个月20日开始到本月16日为止进行的事前合同中，已经订购了2.6368万辆。考虑到去年索兰托的月均销量(4360辆)，相当于事前销售了6个月的量”，表现出了对销售的信心。有评价称，在预约顾客中，58.6%是主要通过智能手机查找信息的30、40多岁的顾客，这一点也令人鼓舞。

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