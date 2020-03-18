给洋娃娃看病. March. 18, 2020 07:42. . 有一件艺术品，看着就让人心里暖乎乎的。美国的插画师兼画家诺曼·洛克威尔在40多岁的1942年画的《医生和洋娃娃》就是如此。画中一位头发花白的医生，给一名穿着薄荷色连衣裙的少女抱着的孩子诊脉。 就像是到了韩式中医院那样，医生在孩子的手腕上按着四个指头，看着手表，量着脉搏。更确切地说，医生并没有把手指按在孩子的手腕上。孩子身材很小，手臂都能被医生的手指遮挡住。无论是诊脉的医生，还是担心地凝望着他的的少女，表情都十分严肃。可是，医生诊治的孩子其实就是穿黄色睡衣的洋娃娃。令人啼笑皆非的是，医生不是在给人看病，而是在为洋娃娃看病。 画家是这幅画的原型，更有名的是，在1929年绘制的另一幅《医生和洋娃娃》中，画的是医生在洋娃娃胸口放上听诊器诊治的样子，而这一次则是在诊脉。从前的画中，洋娃娃只是很像小孩，但在这幅画中，洋娃娃像人一样穿着衣服，看起来酷似小宝宝。 这幅画展现了美丽的故事。小女孩对来看病的医生说，自己的洋娃娃，不，自己的宝宝可能生病了，请医生给看病。对少女来说，洋娃娃不是洋娃娃，而是像父母对待自己一样需要照顾的真正孩子。少女是认真的。医生没有不理少女的呼吁，而是开始精心地为“宝宝”看病。与少女的看法一样。“我们家宝宝没事吧？”少女的眼神似乎在这样问着。医生专心致志地诊脉，似乎在说你不用担心。对于他来说，少女的心思比事实更重要。他诊治的不是洋娃娃而是少女的心。 少女总有一天会长大成人，当她回忆起当时的情景时，可能会为之感动。有时候映照出那样的宽容就是艺术。就像洛克威尔的画一样。

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