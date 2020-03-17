美国8周内禁止50人以上集体活动，韩国首都圈需要采取更严厉的保持距离对策. March. 17, 2020 07:46. by 朴成民记者、魏恩智记者 min@donga.com,wizi@donga.com. 尽管为防止新型冠状病毒肺炎的扩散而采取了“保持社会距离”的措施，但以首都圈为中心的集体感染仍在持续。人口高度密集达2600万的首都圈很容易发生二次、三次感染。有人指出，正如大邱市民因“自愿性隔离”而使患者暴增势头趋于稳定的事例一样，国民应该加强“生活防疫”。 政府本月初开始发起的“保持社会距离”呼吁进入第3周后，不少国民声称感到疲劳。最近，新冠肺炎疫情扩散趋势出现放缓迹象，人们对此的警惕心理也有所放松。 但是专家们一致认为，考虑到欧洲和美国等国家大规模流行新冠疫情的状况，还不能掉以轻心。也就是说，至少到本月底为止，只有加强“保持社会距离”，才能期待效果。三星首尔医院感染内科教授（大韩感染学会理事长）白景兰（音译）表示：“除新天地耶稣教引发的感染外，很难认为扩散趋势正在放缓。” 也有人指出，政府应就保持社会距离的方法和标准提出更具体的信息。美国疾病控制和预防中心当地时间15日表示：“建议今后8周内禁止50人以上的集体活动。”车医科大学预防医学科教授全炳律（前疾病管理本部长，音译）表示：“考虑到潜伏期约两周的新冠肺炎发生三次、四次感染的时间，提出了8周的间隔时间。” 为应对新冠肺炎疫情的长期发展，“生活防疫”的基调也应该有所改变。也就是说，无论多么痛苦，首先要摆脱上学或上班是美德的惯例。中央防疫对策本部长郑银敬表示：“需要社会制度和支持，让有症状的人可以毫无负担地克制上学、上班、外出，在家观察经过。”全炳律教授强调：“可能成为感染源的人不去学校或职场，才是真正的关怀。” 一些专家建议，根据患者增加的趋势，保持社会距离的强度应该有所变化。这是因为，随着经济活动“全部停止”，生计趋于困难的低收入层不断增加，保持社会距离的余波给弱势群体带来了负担。也就是说，在患者不断发生的首都圈和大邱庆北地区以外地区，应该做好回归日常生活的准备。 但是保健当局和医疗界却在警惕可能出现的保持社会距离的放松。中央灾难安全对策本部第一总管协调官金刚立表示：“我们在担心，感染病的世界性大流行现在是否已经正式开始”，“从现在来看，还不是谈论放松保持社会距离的阶段。” 如果想让国民自愿性隔离，有必要加强补偿。就是说，政府应该加大对那些因生计问题而无法维持保持距离的低收入人群的援助力度。大韩医生协会科学验证委员长崔在旭（音译）表示：“要加强对带薪休假的支持，让他们即使不去上班工资也不会减少，并利用特别灾难基金等帮助生活困难的弱势群体，来引导他们自发进行隔离。”

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