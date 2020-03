现代-起亚汽车将向服务合作公司支援22亿韩元. March. 17, 2020 07:46. by 徐亨锡记者、金慈贤记者 zion37@donga.com. 现代•起亚汽车将向因新型冠状病毒感染症(新冠肺炎)而面临销售减少等困难的服务合作公司提供22亿韩元左右的加盟金。 现代汽车和起亚汽车16日表示,将向各公司的服务合作公司“Bluehands”和“AUTO Q”减免今年3~5月共三个月的加盟费。服务合作公司因新冠肺炎疫情的扩散,维修车辆、购买消耗品的顾客减少,导致销售损失。现代•起亚汽车决定,首先免除大邱和庆北地区143家Bluehands、73家AUTO Q的加盟费,其余地区加盟费减半。4、5月份,全国所有Bluehands、AUTO Q的加盟金只收50%。 从金额上看,现代汽车支援约14.1亿韩元,起亚汽车支援约8.2亿韩元。 当天,新韩金融投资表示,为了克服大邱庆北地区的新冠肺炎疫情,与职员们一起捐赠了2亿韩元。通过新韩金融集团和众筹企业Wadiz共同募集的社会捐赠项目“Hope Together with 新韩”,职员们通过自发性地积攒部分工资的“More More Happy”参与了捐赠。 新韩金融投资为了支援小工商业者,还将展开免除入住首尔汝矣岛新韩金融投资办公楼的承租人租赁费的“善良租赁人运动”。另外,还决定对最近在资金筹措方面面临困难的大邱庆北地区的中坚•中小企业,提供咨询等直接或间接的支援,以便顺利地筹措资金。

