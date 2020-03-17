80%日本国民：“应该推迟或取消东京奥运会”. March. 17, 2020 07:46. by 赵应亨记者、李元弘专门记者 yesbro@donga.com,bluesky@donga.com. 应该推迟或取消东京奥运会的日本国民的呼声越来越高。 日本媒体《体育报知》14日对500人进行的民意调查结果显示，认为应该推迟7月24日开幕的东京奥运会的人数占61.4%(307人)，认为应该取消的人数占19.4%(97人)，占全体调查人数的80.8%。只有19.2%(96人)的人回答应该如期举办奥运会。《体育日本》15日以890人为对象进行的舆论调查结果也与此相似，延期为57.2%(509人)，取消为20.6%(183人)。这样的结果与日本国营电视台NHK从6日开始进行的三天舆论调查中反对如期举行的意见占45%的情况截然不同。大约一周后，反对舆论大幅增加。 日本首相安倍晋三(照片)14日就东京奥运会表示：“为了在今年举办，一直竭尽全力。日本会努力使东京奥运会成为安全的大会，传递感动的大会。”但是国际奥林匹克委员会(IOC)委员长托马斯•巴赫在最近的采访中表示，“如果世界卫生组织(WHO)建议取消东京奥运会的话，国际奥委会会跟随的”，表现出了立场差异。美国总统特朗普13日以私人意见为前提表示，“比起无观众比赛，推迟一年更好。” 国际奥委会将于17日通过与各项目国际竞技团体(IF)的紧急视频会议，听取有关东京奥运会的意见。国际奥委会相关人士表示：“此次会议是为了向国际竞技联盟和国家奥林匹克委员会(NOC)以及选手们传达目前状况的信息。届时将接受国际竞技联盟提出的关于新型冠状病毒感染症(新冠肺炎)危机状况的应对问题。” 在国际奥委会与东京奥申委签署的《申办城市协议》中，包括“无论出于何种原因，如果国际奥委会认为存在参赛运动员的安全受到严重威胁的合理依据，那么国际奥委会有资格终止该合同”。国际体育外交研究院院长尹康鲁(音)表示：“在《申办城市协议》中没有提及’延期(postponement)’选项。也就是说，奥运会原则上只能取消。”但是，由于情况特殊，可能会做出一些不同寻常的决定。此前国际奥委会一直坚持‘将遵从世卫组织的建议’的立场，17日的视频会议可能会成为拐点。

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