剥夺“前国王”父亲的退休金的西班牙国王. March. 17, 2020 07:46. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 西班牙国王费利佩六世(52岁•照片)表示，将停止王室对牵涉腐败问题的父亲、前国王胡安•卡洛斯(83岁)的财政支援。对于父亲的遗产也将放弃继承。 纽约时报(NYT)等媒体透露，费利佩国王15日(当地时间)通过声明表示，“王室将停止每年以退休金的形式支付给前国王卡洛斯的19.4万欧元(约合2.7亿韩元)的红利发放。”有人批评称，前国王卡洛斯不顾高龄和不光彩的退位，仍过着奢侈的生活。费利佩国王还表示：“将放弃继承来源、特征、目的不合法或不诚实的遗产。” 1975年至2014年40年间在任的前国王卡洛斯是在独裁者弗朗西斯科•弗朗戈总统逝世后登上王位的。他移交了议会权力的相当一部分，并在1981年军事政变之前平息了事态，对西班牙的民主化进程产生了相当大的作用。前国王卡洛斯因涉嫌贪污、逃税、隐藏财产等，西班牙和瑞士当局正在对其进行调查。去年，他虽然表示“将完全退出公共领域。自己的任何个人活动，不代表西班牙”，但是他的问题仍让西班牙王室的形象极大受损，外界的批评之声不断。考虑到这些因素，有分析认为，通过此次措施，费利佩国王事实上清算了与父亲之间的关系，避免让王室再受打击。

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