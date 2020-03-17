传染病和国家命运. March. 17, 2020 07:47. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. “我头发高烧，眼睛红肿充血。喉咙和舌头开始出血，打喷嚏，嗓子哑了。不久，痛苦降临到胸口，并剧烈咳嗽。”这是公元前430年至公元429年伯罗奔尼撒战争中在雅典猖獗的传染病症状的记录。在此之前，雅典方面一直占据着胜机，为了最终的胜利而征战。但传染病改变了雅典的命运。最后，连伟大的领导人佩里克莱斯都倒在了瘟疫中。 人们似乎对历史上命运的恶作剧感兴趣。雅典的传染病也经常因为偶然改变必然的不幸事件而脍炙人口。但是，历史之神更恶毒。雅典并没有因为传染病而立即没落。尽管遭受了巨大的牺牲，第一回合获胜的机会也化为乌有，但雅典人还是东山再起，戏剧性地逆转了战局。雅典至少有两次胜利的机会。浪费这个机会的原因是领导人和民众的贪婪。佩里克莱斯去世后，雅典成了煽动政治和民粹主义的牺牲品。贪欲在每个决定性时刻都让雅典做出了莫名其妙的决定，最终雅典的荣耀从历史中消失。 传染病的打击是巨大的，这是不争的事实。如果不是令图基迪德斯遗憾地牺牲了佩里克莱斯，也许雅典会取得胜利。从这个角度看，传染病是决定性的打击。但是，有没有一场没有偶然、灾难和不走运的战争呢？有不经历干旱和台风的农夫吗？比灾难更重要的是面对灾难的社会、公民意识和领导力量。雅典战败的真正教训就是这个。世界经济因新冠肺炎而动荡不安。相比新冠肺炎带来的牺牲，世界人民早已开始担心此后的经济冲击。经济脆弱的国家更是忧心忡忡，而那些国家的政治家们早已在施展伎俩把责任转嫁给新冠肺炎。雅典的命运真的应该由病毒来承担吗？ 历史学家

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