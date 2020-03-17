一些放任集体感染风险的教堂、娱乐场所，必须绷紧紧张的缰绳. March. 17, 2020 07:46. . 通过教会渠道的集体感染再次发生。截至昨天，京畿道城南市某教会共有46名牧师和信徒被确诊感染新冠病毒。这是继首尔九老区呼叫中心出现129名确诊患者之后，首都圈发生的第二大规模的集体感染。据悉，教会平时在30多坪的小空间里聚集了100多名信徒进行礼拜，而且不顾当局的克制要求，1日和8日也强行进行了现场礼拜。 昨天新增新冠肺炎确诊病例为74例，继续呈下降趋势，但教堂和娱乐场所等小规模集体感染的“漏洞”却散落一地。这是因为，虽然大多数教会考虑到“保持社会距离”的氛围而进行了在线礼拜，但有些教会坚持进行现场礼拜。在首尔九老区呼叫中心被确诊的咨询员进行礼拜的京畿富川某教会，到昨天为止共有15名被确诊。 网吧和练歌房等青少年喜欢的大众利用设施、密闭空间内多人跳舞的俱乐部也是担心集体感染的空间。聚集在这些地方的年青人不怎么担心感染，但是，就算他们自己没有症状或轻轻地掠过，但存在给各个家庭和社区传播病毒的担心很大。之所以不顾各种困难推迟小学、初中、高中开学，也是因为学校很有可能成为集体感染的温床。 由于海外状况的急剧恶化，加强入境者管理对策也迫在眉睫。政府昨天已采取措施，要求所有欧洲入境者办理特别入境手续，考虑到其实效性，即使采取比这更严厉的措施也不为过。比韩国较晚迎来新冠肺炎疫情扩散的欧洲和美国，正在紧张地采取封锁病毒传播的政策。例如，美国疾病控制和预防中心建议“今后8周内不要举行50人以上的活动”。这相当于在警告国民，可能会停止两个月的日常生活。主动隔离要持续到什么时候，我国政府的信息也需要更加坚决和精确。 很多人担心这会给家人、邻居、社区带来危害，为了躲避感染而忍受着各种不便。专家提醒，随着“保持社会距离”进入第三周，人们虽然感到有些疲劳，但要想阻止首都圈的扩散，必须在本月底之前勒紧缰绳。大邱公民主动断绝了与外界的交流，在比较短的时间内阻止了扩散。大韩民国全体公民要发挥和大邱公民一样的觉悟和节制力，共同度过这一难关。

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