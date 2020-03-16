感恩与积极的荷尔蒙血清素. March. 16, 2020 07:55. by SM&J PARTNERS代表 李秀敏 sumin@smnjpartners.com. 电影《寄生虫》里，有一个场面是主人公基宇成为英语辅导老师，与多惠初次见面。有意接近冷漠的多惠的基宇突然握住她的手，多惠脸发烫、人发抖。以那一瞬间为拐点，多惠对待基宇的态度发生了变化。实际喜欢上了基宇。握一次手就能让对方喜欢上我吗？ 当然，电影中有夸张的部分。另外，在现实中，未经对方同意就牵手可能会成为无礼的行为。但从心理学角度来说，这是可能的现象。因为人的心理受身体状况的支配。被誉为近代心理学创始人的哈佛大学教授威廉·詹姆斯（1842∼1910）将这种现象描述为，“我们不是因为悲伤而哭泣，而是因为哭泣而悲伤，不是因为高兴而微笑，而是因为微笑而感到高兴”。 特别是利用与正向感情形成有关的荷尔蒙——催产素和血清素的分泌原理，更容易获得对方的好感和信任。首先，催产素是大脑中起到神经调节物质作用的荷尔蒙，与情绪纽带及信赖感的形成有关。促进催产素分泌的最基本方法是接触。如果是家人或关系亲密的人，只要牵着手或拥抱，就会促进催产素的分泌。 如果很难有手或拥抱之类的接触等，也可以说一些成为情绪上支持的温暖的话。称赞固然好，但是如果加上感谢的话，效果会更大。例如，在公司里，相比组长称赞组员说，“这次项目完成得很漂亮！”不如同时表示感谢说，“谢谢你帮我完成这次项目”，会让对方感到更加温暖。因为，如果只是称赞，就会感觉是在对方立场上评价自己，但感谢中没有这种感觉。 其次，血清素是一种促进平静和舒适、缓解抑郁症和烦躁的激素。据说，抗抑郁症的治疗剂中，有防止血清素的再次吸收，延长血清素在突触上活动的物质。血清素的分泌越多，心情就越稳定，认同对方说话的概率也越高。 与他人沟通时，利用血清素分泌原理的方法有以下三点。第一，和对方一起晒太阳。晴朗的日子，晒着阳光，有过忧郁的心情吗？不会有。明亮的阳光能促进血清素的分泌。如果想对话的对象是单位的同事，暂时离开办公室，找个阳光明媚的地方聊天怎么样？认同你的话的概率会提高。 第二，和对方一起活动身体。据说，无论以何种方式活动身体，都会提高生成血清素的神经元的起火频率，促进血清素的分泌。一起活动身体，比如边走边对话，可以期待对方的积极反应。 第三，让对方回忆起幸福的记忆。如果是天色阴沉、不合适一起活动的状况，让我们在对话之前回想一下对方快乐幸福的时刻吧。因为只要一想起对自己正面的事情，就会增加血清素的产生。因人而异，提几个势必会让人想起幸福瞬间的问题怎么样？可以问刚进公司不久的同事，“听到公司录取的消息时心情怎么样？”或者问旅游回来的同事，“此次旅行中特别开心或者过瘾的瞬间是什么时候？”也可以向有孩子的同事搭话，“宝宝什么时候最可爱？” 如果因为很难和某人对话而苦恼，首先推荐换一个环境，让对方能够很好地接受自己的话。阳光明媚的日子，捧着一杯热咖啡，边走边聊。一边说着温暖的感谢的话。当然，在对话的开头，如果提出能让他边说话边自然露出微笑的问题，那将是锦上添花。

한국어