宣布大邱、庆北为特别受灾地区……应迅速支援，让“奇迹之春”早日到来. March. 16, 2020 07:55. . 昨天，因新冠肺炎疫情遭受重大人员、物资损失的大邱和庆北庆山、清道、奉化地区被宣布为特别受灾地区。这意味着中央政府将投入预算直接进行灾后重建，政府将制定灾后恢复重建计划，国家拨付重建费用的50%。特别受灾地区不是因为自然灾害或大型事故而是因为传染病，这还是第一次。 上个月18日，属于“新天地耶稣教”教徒的31号确诊患者出现后，大邱和庆北地区在约一个月的时间里，因大规模感染事件，城市陷入瘫痪，日常生活也告停止。截至昨天，韩国确诊患者（8162人）的83%和死亡人数（75人）的87%都集中在大邱、庆山、清道、奉化地区。大邱、庆北地区虽然出现了新增确诊患者数为50名以下、新冠病例逐渐减少的趋势，但何时结束还是未知数。大邱市昨天表示：“为了结束新冠肺炎疫情，拜托大家再忍受两周时间迄今以来承受的痛苦，直到本月28日。” 在大邱、庆北地区，新冠肺炎的大火被扑灭，并阻止了全国性的扩散，这是自发性地实现“保持社会距离”的市民们的功劳。市民自觉减少外出和移动，停止聚会，个体营业者也关闭了关乎生计的店铺。政府没有封锁城市，市民们自发地克制出门，从而将整个国家共同体从更大的灾难危机中拯救出来。 但是，彻底的防疫参与导致了大邱和庆北地区极其严重的经济停滞。餐馆、工厂、演出场等停业，民生萎缩，经济失去活力。不能上班的患者及隔离对象的生计也受到了打击。如果被指定为特别受灾地区，将支援休业、停业和失业的居民生计费、灾难伤亡者救助金等。电费、健康保险费、城市煤气等各种公共费用也将得到减免。还好能喘口气。 但是不能象过去每次因地震、山火等指定特别受灾地区时一样，重复出现复杂的行政程序和马后炮支援引起争议的事情。必须确保向需要者提供迅速的援助。更何况，与过去把住宅和设施遭受破坏等直接损失作为基准的特别受灾地区的灾后重建不同，此次是疫病造成的间接损失，因此在决定支援对象和支援方法上，需要更加细致、精巧的处理方法。要尽快制定符合大邱、庆北受灾情况的新标准，采取有效措施予以支持。 更让人难过的是，只要疫情还没有结束，大邱、庆北市民就很难恢复正常生活。只有国家层面的迅速支援和全体国民的防疫参与，才能给大邱和庆北带来“奇迹之春”。

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