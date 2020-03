在这场全球困局中,唯一“风靡全球”的歌曲是《新冠肺炎防治歌》. March. 16, 2020 07:55. by 林熙允记者 imi@donga.com. 随着新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散,在全世界范围内的演出和音乐活动正在消失,只有网上的新冠肺炎防治歌曲“风靡全球”。 凭借《2002》获得巨大人气的英国流行歌手阿内-玛丽(原名阿内玛丽•罗斯•尼科尔森•29岁)13日在“TikTok(抖音短视频国际版)”账户上上传了在盥洗台跟着自己歌曲的节奏欢快地洗手的视频。字幕上写道“如果厌倦了跟着以前的生日快乐之歌洗手的话,那么配合我的新歌《Birthday》试试怎么样”。短短两天内,该视频的点击率就达到了14.5万次以上。 YouTube上充斥着改词Trot歌曲的个人用户的新冠肺炎防治歌曲。在现有的曲目中,主要加入了诸如“终结新冠肺炎”“克服新冠肺炎”等歌词。配合着掀起舞蹈挑战赛热潮的Zico的《Any Song》,还会做出跳舞或洗手的动作,传达克服新冠肺炎的信息。 世界最大的数码音源服务“Spotify”几天内就出现了数百个新冠肺炎相关歌单。这是用户自行制作的推荐歌曲目录,其中一个目录的粉丝数突破了7万名。用户“Chadwick Johnson”制作的该目录名为“新冠病毒隔离派对”。 从“小甜甜”布兰妮的《Toxic》到Future的《Mask Off》,再到Ne-Yo的《So Sick》,各种歌曲层出不穷。另一个受欢迎的歌单是爵士乐标准曲子,从佩吉•李的《Fever》到Paul Rhys的《Don't Stand So Close To Me》(不要离我太近),Tom Petty And The Heartbreakers的《Don't Come Around Here No More》,平克佛洛伊德乐队的《Comfortably Numb》,与新冠肺炎带来的身体•心理状况相符的老歌纷纷被摆上台面。迈克尔•杰克逊的《Heal the World》、Dr.Dre的《I Need a Doctor》等也是各种新冠肺炎歌单的常客。 美国著名硬摇滚和重金属专业杂志《Loudwire》10日公开了“配合这些摇滚、金属歌曲,洗手消灭新冠病毒”的选曲目录。巧妙地搞砸Disturbed的《Down with the Sickness》、声音花园乐队的《Holy Water》等多种摇滚、金属歌曲的主体意识,使其适用于最近的情况。

