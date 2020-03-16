习近平致电文在寅：“中韩是同舟共济的友好邻邦……中国将提供力所能及的援助”. March. 16, 2020 07:56. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 中国国家主席习近平就新冠肺炎问题，致电文在寅总统表示感谢和慰问。 据中国官方媒体中央电视台14日报道，习近平主席在慰问电中表示，“中韩是守望相助、同舟共济的友好邻邦”，“韩国政府和社会各界此前纷纷向中方抗击疫情表达关心慰问并提供大量帮助。”上个月20日，在韩中国家元首通话时，文在寅总统表示，“中国的困难是韩国的困难”，强调了两国为克服新冠肺炎疫情加强合作的重要性，习主席通过电文再次提及了这一点。 习主席表示：“疫病没有国界，世界各国是休戚与共的命运共同体”，“中国政府和中国人民对韩方目前遭受的疫情和困难感同身受，将继续提供力所能及的援助。”他还表示：“我高度重视中韩关系发展，愿同文在寅总统一道努力，推动中韩战略合作伙伴关系迈向更高水平。” 此前，两国于13日成立了“韩中联合新冠肺炎防疫体系”，并举行了由外交部和防疫当局等相关部门参加的“韩中应对新冠肺炎疫情合作对话（局长级）”视频会议。

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