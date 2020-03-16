把客机用作运输机...航线中断的航空公司探寻“新冠肺炎苦肉计”. March. 16, 2020 07:56. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 随着新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散，世界航空业界的客运航线网实际上崩溃，部分航空公司正在制定让客机只运送货物的苦肉计。 15日，据航空业界透露，日本航空(JAL)从本月初开始在因新冠肺炎疫情停飞的中国、香港航线上，运营只搭载货物的客机。东京(羽田)至上海、东京(成田)至香港等6条平时不仅旅客吞吐量高，而且货物吞吐量也很高的航线也成为了调查对象。从9日开始中断的首尔(金浦)至东京(羽田)航线将于3月内在仁川至东京(成田)航线上开通3个临时航班，处理积压货物。JAL方面介绍称：“在旅客停飞的航线上，邮件和货物交流仍在持续，为旅客提供利用客机的运输服务。”JAL还在考虑接受日本邮政等的邮寄运输要求，将停止客运的北海道、冲绳等地的客机用作运输货物的运输机。 全日空(ANA)也从2月开始将客机投入到中国航线的货物运输中。这是因为，随着中国新冠肺炎疫情的扩散放缓，企业的工厂重新启动，日本和中国之间的物资运输需求有所增加。由于日本政府禁止港人免签证入境，香港国泰航空决定，3月底之前暂停的日本航线，近期只安排货运包机。该公司虽然开通了日本6个航空公司的航线，利用客运航线快速运输日本和香港的农水产品，但在此期间全部中断。旗下航空公司国泰航空也只开通了来往香港的日本、中国的部分客运航线。 韩国籍航空公司也是如此。大韩航空从13日开始在越南胡志明航线投入客机，运输进军当地的韩国企业的紧急物资和农产品等。由于越南政府限制从韩国出发的乘客入境，该航线从3日开始停航。上月25日停运的中国青岛航线将从21日开始开通货运航线，并逐渐增加货运专用客机的运力。韩亚航空、济州航空也正在讨论类似方案。据统计，因新冠肺炎疫情2月开始中断旅客航线网的仁川国际机场货物吞吐量反而比去年2月的26.4376万吨增加了4%，达到27.5455万吨，这也与上述情况不无关系。全国货物吞吐量方面，仁川机场的运输增加抵消了金浦国际机场等其他机场的运输减少，与去年2月(28.6978万吨)相比只减少了25吨。 众航空公司之所以在没有旅客的情况下进行货物运输，是因为实施外国人入境限制的大部分国家都不会阻止飞机入境。在这种情况下，航线急剧减少，各工厂纷纷停工，急需运送物资的需求也急剧增加。因此，航空公司正在吸收货物运输需求。航空业界相关人士解释说：“可以节省将没有乘客的客机停放在机场机位上的固定费用，也可以获得维持航线的象征意义。”

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