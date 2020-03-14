摆脱“新冠抑郁”的几种方法. March. 14, 2020 07:46. . 正如甚至出现了把新冠肺炎和代表抑郁感的蓝色（抑郁）合二为一的新词“新冠抑郁”一样，很多人都在抑郁。在电影院看电影或在超市购物，现在已经成为需要很大勇气的事情。失去了露出脸庞、感受凉风、呼吸空气的自由。 大多数人失去了日常生活，被关在家里，感受到社会的孤立感。这种孤立感会导致抑郁症，或者使现有的抑郁症更加恶化。为了生计，戴口罩上班的人容易疲劳，难以集中精力工作。由于消费心理的萎缩，私营业者只能叹息频频。由于有关新冠肺炎疫情的负面新闻，近来到精神健康医学科就诊的患者表情总是阴沉。 在目前还没有明确的治疗剂和疫苗的情况下，很多人感到不安是极其自然的反应。精神健康医学科的医生虽然不治疗感染疾病，但正在为因新冠肺炎疫情而感到抑郁或不安的患者进行诊疗。我会不会感染新冠肺炎？会不会传染给家人？很多患者都感到了这种不安。传染病是看不见的，或电梯或门口遇到的邻居或在地铁、公交车上擦肩而过的人中间，可能有确诊患者，这种想法让人在日常生活中感受到恐惧感，外出时戴卫生手套的人也越来越多。 这种担心在可能因感染而失去健康的水平上从未停止过。如果感染了新冠肺炎，不知道是否会对同事和他人造成伤害，可能会受到指责，这种恐惧感更加强烈。如果我成为确诊患者，曾一起度过时间的家人或朋友们会不安地等待检查结果，自行隔离。我工作的单位或经常光顾的小区食堂和超市可能会被关闭。如果确诊的消息被公布，我和我的家人可能会遭受别人的白眼和指责。 我明明是受害者，但在别人看来可能会成为加害者，这种想法引起了更大的不安和恐惧感。适度的担心和焦虑会让人保持紧张和警惕，能妥善处理危机状况，但如果发展成一种无法自我控制的严重程度的不安、恐惧，就可能演变成极端的或不合理的行动。针对确诊患者的一些过分谴责和憎恶表现，很可能会加剧这种不安及恐惧感。漩涡中的负面情绪和攻击性的态度，对解决问题毫无帮助。 个人应该如何应对？没有必要强迫压住我现在所感受到的负面情绪，也没有必要过分地卷入其中。适当地回顾一下自己的感情如何，和家人、朋友聊天，互相分享感情和情况，有利于情绪的稳定。在无法控制的情况下，相比感到无力，不如集中于“洗手”“不用手摸脸”等个人能够做到的行动，恢复对情况的控制感和调节感，也是很好的方法。无论是认真执行自我隔离的市民，还是遗憾的是已经感染新冠肺炎正在接受治疗的患者，希望大家都用温暖的目光声援他们。感染正在向社区扩散，我们每个人都面临危险。如果是互相鼓励、相互支持的社会氛围，在感染恐惧中瑟瑟发抖的市民和接受治疗的确诊患者的不安感会稍微减轻。 为克服新冠肺炎疫情，社会各界纷纷伸出温情之手。向弱势群体和医务人员谦让口罩的活动也由市民自发发起。在精神健康医学科，通过奉献或捐赠等方式帮助他人的建设性行动被称为“利他主义（Altruism）”。也想推荐大家关注这样的活动，根据自己的情况参与其中。通过这样的行动，能够感受到社会连带，找到肯定和希望，而不是孤立感。这对管理不安情绪、恢复心灵平静将大有帮助。 世界最高水平的医疗人员正怀着使命感专心进行治疗。现实情况，新冠肺炎是一种新型疾病，与现有的疾病相比，没有多少信息。越是这样的时候，越有必要明辨流言蜚语或来源不明的信息，倾听专家的意见，并遵循方针。衷心祝愿大家平安度过这个艰难的时期。

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