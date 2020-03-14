我们战胜了一切传染病. March. 14, 2020 07:47. by 朴善姬记者 teller@donga.com. 由于新冠肺炎疫情，全世界都面临着前所未有的状况。但是，颠倒世界历史的大流行性疾病过去也有过。鼠疫、霍乱、天花、梅毒等疾病最初发病后，通过交通工具向更广的地区蔓延，直到疫苗和治疗药物问世，一直困扰着人类，改变了历史。那么，是不是可以从过去的模式中得到克服今天危机的启示呢？ 《改变世界史的13种传染病》幽默地讲述了人类从安东尼瘟疫到小儿麻痹症的传染病历史。当鼠疫导致14世纪欧洲三分之一人口死亡时，人们相信“切生洋葱成丝放在家里”“砸碎祖母绿”等具有功效。医生们戴着驱赶“瘟疫恶魔”的老鹰面具，他们的治疗方法也只是拿来青蛙或鸽子来吸毒。虽然是令人失笑的应对方法，但我们必须记住，未来的人类在反思我们时代的疾病时会作出相同的评价。 相反，结核是有史以来最为被美化的传染病。在19世纪流行期间，它被认为是作家、画家等艺术家易患的疾病。似乎认为细菌性疾病是美丽的、只针对高尚的上流阶层的错误观念，对正确理解和治疗该病没有任何帮助。 《疾病改变的世界历史》更侧重于传染病给世界历史上的伟大人物和历史带来了怎样的拐点。16世纪流入新大陆的天花导致没有免疫力的土著人口死亡了三成，欧洲人因此轻易地征服了这片土地。水因性疾病霍乱在19世纪以后导致了城市公共卫生环境的改善等。 从中东呼吸综合征、非典等疾病中可以看出，20世纪以后病原体的变异越来越频繁，开始通过航空高速大量移动，传染病的威胁进一步增大。谁也不能断言新冠肺炎疫情的后续影响会以什么形式展开，但可以肯定的是，无论何种传染病，人类都忍受了下来，最终战胜了它。

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