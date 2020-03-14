世界经济超出2008年金融危机，陷入实体、金融复合危机的恐慌. March. 14, 2020 07:47. . 由于担心新冠肺炎疫情引发经济危机，股市连日暴跌。昨天，韩国股市开盘后垂直下跌，暂停交易的“熔断”机制历史上首次同时在KOSPI和KOSDAQ市场启动。前一交易日，美国股市出现1987年“黑色星期一”以来最大跌幅，一周跌幅高达18%。有分析称，世界经济正超出2008年的金融危机，陷入实体和金融两方面同时崩溃的复合危机。 消费瘫痪，出口和生产受阻，实体经济惨叫连连。由于各国因传染病的恐惧而关闭了旅行和交易的大门，因此遭受直接打击的航空、海运、物流产业的开工率还不到20%。与1997年外汇危机时相比，资金困难更加严重，因此有人担心会出现产业崩溃。上个月访问韩国的中国游客比前一年减少了76%，小轿车销售、百货商店和折价商店的销售额也减少了20%至30%，内需行业也面临倒闭。 文在寅总统昨天召集经济部门部长和韩国银行总裁，举行了特别检查会议。文在寅总统表示：“现在是无法与中东呼吸综合征和非典时期相比的紧急经济时局”，“应该制定史无前例的对策。”政府为了减少股价暴跌等金融市场的不安，决定在6个月内禁止卖空。韩国银行也有必要与政府合作，签订韩美货币互换协议，下调利率等稳定市场的对策。 在民官全力应对都不够的情况下，就追加补充预算规模，政府和执政党出现了不和谐音。据悉，共同民主党代表李海瓒在11日的非公开最高委员会议上对经济副总理洪楠基进行了强烈批评，称“如果这样消极，可能会要求他下台”。洪楠基副总理第二天在脸书上反驳道，“会在可以承受的水平上进行”等，不断出现破裂音。现在是这种时候吗？ 这不禁让人联想到1929年世界大萧条，当市场恐慌达到极限时，需要果断、迅速的应对。尽管如此，朝野政党就追加补充预算案也暴露出了分歧，因此能否在17日结束会期的临时国会上处理还是未知数。现在不是政府和朝野就追加补充预算案展开争论的时候，而是应该尽快对现场进行应急处理以度过危机的时候。

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