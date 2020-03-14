文在寅总统说“不能和中东呼吸综合征、非典时期相比”，企划财政部研究扩大补充预算. March. 14, 2020 07:47. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统13日就新型冠状肺炎疫情给经济带来的冲击作出指示：“政府应全力以赴制定史无前例的对策。”由此，预计政府不仅会大幅增加追加补充预算，还会执行部分地方自治团体正在推进的灾难基本收入性质的政府预算。 文在寅在当天在青瓦台召开的经济、金融状况特别检查会议上表示：“实施经济政策的人有时会根据过去的紧急状况考虑对策，但现在的情况是无法与中东呼吸综合征（MERS）、非典（SARS，严重急性呼吸综合征）相比较的紧急经济时局。”政府相关人士表示：“根据文在寅总统的指示，虽然不是灾难基本收入的名义，但是对于没能享受基本生活保障的中等收入以下阶层的援助也将正式讨论。” 与此同时，政府决定将大邱、庆北地区指定为特别受灾地区。国务总理丁世均当天在中央灾难安全对策本部会议上表示：“正在进行（宣布特别受灾地区）相关程序，一旦完成将在近期正式向总统提出建议。”

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