英超也出现新冠肺炎确诊患者，赛季或全面中断. March. 14, 2020 07:47. by 李元洪 bluesky@donga.com. 英格兰足球超级联赛(EPL)现役主教练和球员接连确诊染上新型冠状病毒感染症(COVID-19)，EPL事务局为讨论是否中断联赛而召开了紧急会议。 英超阿森纳俱乐部13日发表声明称：“主教练米克尔•阿尔特塔(38岁•照片)确诊感染新冠肺炎阳性。”随即阿森纳关闭了英国伦敦的俱乐部训练场，并对在主教练阿尔特塔身边训练过的一队球员全部采取自行隔离措施。原定于14日下午进行的阿森纳与布莱顿的比赛被无限期推迟。阿森纳方面说：“给球迷们带来了不便，俱乐部方面感到非常抱歉。但是，每个人的健康都是第一位的。相信大家会理解此次措施。”主帅阿尔特塔说，“因为感觉自己的身体状况不是很好，所以接受了检查。” 切尔西俱乐部也在同一天发表声明称，该队球员卡拉姆•哈德森-奥多伊(20岁)感染了新冠肺炎。切尔西方面表示，”球队将根据政府方针，对所有与哈德森-奥多伊有过近距离接触的人进行自我隔离。”切尔西同样关闭了位于伦敦的俱乐部训练场。切尔西方面称，哈德森-奥多伊9日上午开始出现轻微感冒症状，当天被确诊。切尔西方面称，哈德森-奥多伊由于担心自己感染新冠肺炎，所以自9日以来就一直没有出现在训练场上。 针对新冠肺炎疫情的扩散，英超事务局方面虽然没有采取无观众比赛或中断联赛等具体行动。不过，当阿尔特塔和哈德森-奥多伊被感染的消息传开后，事务局方面立即采取了紧急行动。英超表示：“全体球队相关人士将聚在一起讨论今后的对策。”与此相关，从联赛暂停到联赛全面停摆，各方意见不一。无论如何，联赛都很难正常进行。在英超之前，意甲、西甲等欧洲顶级联赛已经暂停了联赛。随着主要联赛出现新冠肺炎感染者，各联盟主要球队之间的对决舞台欧足联冠军联赛(UCL)的日程也不可避免地受到影响。（13日晚，英超官方正式宣布联赛延期，暂停至4月4日。）

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