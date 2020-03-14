全州市将发放地方政府首笔救灾基本收入. March. 14, 2020 07:47. by 全州=朴英民记者 minpress@donga.com. 全北全州市为克服新型冠状病毒感染症(COVID-19)，将向弱势群体支付灾难基本收入。这是地方自治团体中首次支援灾难基本收入。 全州市议会在13日召开的临时会议全体大会上表决了市政府方面为克服新冠肺炎疫情紧急编制的556.5亿韩元的追加更正预算案。追加更正预算案中包括了灾难基本收入支援金263.5亿韩元。 通过议会的支援金比当初全州市编制的每人50万韩元增加了2.7万韩元。在市议会审议过程中，根据《国民基本生活保障法》规定的1人家庭生活补助(52.7158万韩元)进行了上调。 据此，居住在全州市的5万多名失业者和非正规职等弱势群体下月每人将得到52.7万韩元。支持使用地区银行借记卡，3个月内必须在全州使用。 享受政府支援的其他制度优惠的小商工人和失业补助金领取对象、政府的追更申请者被排除在本次对象之外。 全州市成立了系统救灾基本收入援助工作小组。国民健康保险公团和地区银行等相关机关参与的TF之后将进行具体对象资格条件及筛选、受理等后续程序。 全州市市长金承洙表示：“危机来临时，最先、最深、最长时间遭受痛苦的人就是弱势群体。希望灾难基本收入能让因新冠肺炎疫情而生活茫然的弱势群体不放弃希望，成为治愈的力量。”

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