安全资产的黄金和债券价格暴跌. March. 14, 2020 07:47. by 金東爀 hack@donga.com. 随着新型冠状病毒感染症(COVID-19)扩散的恐怖感席卷金融市场，被认为是安全资产的黄金和债券也出现了抛售趋势。随着对实物和金融综合危机的不安心理增加，人们开始不分投资资产，纷纷抛售套现。 12日(当地时间)，在美国纽约商品交易所，4月交货的黄金比前一天每盎司(1盎司约合31.1克)下跌3.2%，收于1590.30美元。13日，在KRX黄金市场，1公斤黄金现货的每克价格为6.2275万韩元，比前一天下降了1464韩元(2.29%)。 12日，4月交货的西得克萨斯产原油(WTI)也下跌了4.5%，整个商品市场出现了抛售趋势。 一般来说，作为风险资产的股票市场和安全资产的黄金价格往往相反。出现股价和黄金价格同时下跌的罕见现象，可能是因为投资者认为对因新冠肺炎疫情扩散导致的全球经济萧条，还没有有效的对策。《纽约时报》报道称，“华尔街正在发生一些奇怪的事情。不只是抛售股票。”CNBC也评价说：“不确定性现在转向了恐慌。” 债券利息也暴涨(债券价格下跌)，出现了股票和债券、货币价值一致下跌的“三重弱势”现象。13日上午，在首尔债券市场，3年期国库券的年利率上升到1.157%。这与9日利率下降至0.998%相反。 部分公司债券甚至以超过20%的利率进行交易。据悉，将于9月18日到期的斗山重工业的公司债券上涨到了18.29%(以收盘价为准)。与相同信用等级的普通债券以3.45~3.5%成交相比，这是相当高的水平。 SK证券调查中心负责人崔锡元(音)分析称，“高的公司债券利率如实反映了投资者们的不安心理。我们认为，脱核电问题和新冠肺炎疫情等的影响会对相关企业的资金筹措能力产生影响。”

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