特朗普：“东京奥运会延期一年可能更好”. March. 14, 2020 07:47. by 尹完準 zeitung@donga.com. 美国总统唐纳德•特朗普12日(当地时间)就新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散，提及了将原定于7月24日举行的东京奥运会推迟一年举行的方案。此前一直被私下议论的“奥运延期论”似乎因特朗普总统的发言而浮出水面。 特朗普当天在白宫会见记者，就东京推迟举办奥运会的提问，他以私人意见为前提回答说：“有可能。我无法想象没有观众的奥运会，日本可能得推迟个一年举办。”他说，“比起在无观众入场、空荡荡的赛场上进行比赛，一年后举办大会才是更好的替代方案。”当被问到“是否会正式向日本首相安倍晋三提出奥运延期一年建议”时，他回答说：“没有。他们会自己作出决定。” 日本政府发言人、官房长官菅义伟表示，此后特朗普总统于13日上午与安倍首相进行了约50分钟的通话。菅义伟表示，推迟奥运会等不是通话议题，但“两位领导人就东京奥运会进行了交谈”。特朗普在与安倍通电话后在推特上留言说，“对日本和他们伟大的首相来说或将发生好事。有很多选择。”这被解释为暗示了与安倍首相就奥运会进行过讨论或交流。 虽然不是美国决定推迟东京奥运会，但作为日本来说，考虑到与美国的关系、奥运会收入等因素，不得不重视美国方面的意见。据悉，日本政府内部也将针对奥运会延期问题进行讨论。 《朝日新闻》当天报道说：“虽然国际奥委会(IOC)强调今年举行，但东京奥组委要求延期的呼声越来越高。” 另外，对于日本来说，比起直接取消奥运会，延期举办相对打击较小。《朝日新闻》报道说，SMBC日光证券预测，如果东京奥运会被取消，将损失6700亿日元(约7.8万亿韩元)。不过，日本政府表面上一再强调要如期举办奥运会。日本东京奥运会和残奥会担当大臣桥本圣子13日表示：“完全没有考虑延期或取消(奥运会)。”

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