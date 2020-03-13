大流行导致“地球村隔绝”，应从国家安保角度出发制定战略. March. 13, 2020 07:45. . 美国总统特朗普昨天表示，今后30天内，除英国外，所有从欧洲到美国的旅客都将停止入境。随着新冠肺炎疫情扩散到整个欧洲，美国政府决定将事件初期对中国采取的措施适用于欧洲大陆。此前，世界卫生组织针对新冠肺炎疫情的扩散，已正式宣布传染病最高警报阶段“大流行”。 切断超级大国美国与欧洲的人员交流是史无前例的超强措施。欧洲对美国来说，大多数国家既是北大西洋公约组织的同盟国，又是人际交往密切的“西方共同体”。这种与欧洲大陆人员往来的断绝，令人联想起第一次和第二次世界大战时期。世卫组织迟迟宣布“大流行”，敦促各国采取更具攻击性的行动，特朗普总统立刻实行“保持国家间距离”乃至“保持大陆间距离”。 虽然美国的措施是为了阻止和封锁大流行而采取的理所当然的选择，但这与早已侵蚀自由主义国际秩序的保护主义、民族主义等排他主义逆流不无关系。中东、非洲难民的大规模欧洲之行，导致欧洲极右主义得势，英国退出欧盟，甚至是美国特朗普主义。美国建立了反移民壁垒，不惜进行贸易战争，提高了保护主义壁垒。现在，又加上了“病毒孤立主义”壁垒。 新冠肺炎“大流行”已经给世界经济带来了完美风暴的恐惧。各国股市低迷不振，甚至无力一时反弹。如果说此前的全球经济危机来自金融领域，那么此次危机不仅阻碍了贸易和生产，还动摇了实体经济的根基，冲击将更加深远。如果企业和个体户倒闭，个人破产增多，可能会出现国家经济面临崩溃危机的国家。而且打着防疫旗号的移动限制和侵害私生活等权威主义也会横行。 暂时的隔绝和切断，不会让世界化、信息化滔滔洪流所形成的超连接世界崩溃。但是，这种心理后遗症将留下巨大的创伤，改变国际行为方式。现在，大流行已经成为了“新的现实”，而韩国则处于正中心。不能因为新冠疫情的扩散趋势停止，没被美国列为禁止入境而掉以轻心。现在是不仅要彻底的防疫，也要实施国际互助外交、民生经济扶持政策等迅速应对，还要从国家安保层面制定总体战略的时候了。

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