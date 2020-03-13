“歌剧-古典音乐演出现在也在家里享受吧”. March. 13, 2020 07:45. by 金夏景 whatsup@donga.com. 首尔市将推出从无观众在线演出直播到美术馆在线展览解说等多种在线文化艺术节目。首尔市立交响乐团将从13日下午3时开始，通过YouTube和脸书账号举行1个小时的在线音乐会。届时乐团将带来贝多芬第三号交响曲《英雄》，传达“一起克服危机的我们都是这个时代的英雄”这一信息。由首尔市立交响乐团副指挥威尔逊-应指挥，40多名团员进行演奏。 世宗文化会馆将于31日进行无观众在线演出转播。从本月31日首尔市歌剧团的“歌剧 啪啪 罗西尼”开始，到下个月为止，将通过YouTube、Naver TV等进行无观众在线转播演出。而且还附加了解说。虽然演出在世宗文化会馆大剧场、室内音乐厅等地举行，但与普通演出不同，需要在摄像机画面上体现演出内容，因此会减少演出人数。下个月还将有10多个民间艺术团体进行在线演出。 原定于12、13日演出的首尔市舞蹈团的《놋-N.O.T》也被取消，取而代之的是准备了下月18日的在线演出。首尔敦化门国乐堂从上月末开始已经进行了无观众在线转播演出。本月19日至29日，观众可以通过脸书账号等在线直播观看7场“云堂旅馆音乐会”。 首尔图书馆将在网站上免费提供电子书和有声读物等3万多种数字内容。首尔文化财团将公开网络版盘索里达文的14篇影像。首尔市立美术馆、首尔历史博物馆、汉城百济博物馆、敦义门博物馆村将在线提供展示解说影像或展示相关影像。首尔市文化本部长刘延植(音)表示：“为了让需要在自家度过很多时间的市民能够轻松享受，准备了多种多样的免费文化内容。”

한국어