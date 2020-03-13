点燃的圣火会再次熄灭吗？Pandemic宣言导致日本奥运延期论扩大. March. 13, 2020 07:45. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 据悉，奥运圣火12日在希腊奥林匹亚点燃，但日本政府仍在考虑“推迟举办奥运会”。在世界卫生组织宣布新型冠状病毒感染症(COVID-19)为“Pandemic(全球大流行病)”后，人们认为奥运会能否如期举行变得扑朔迷离。 《日本经济新闻》当天报道说：“日本政府内部出现了激活首相安倍晋三和美国总统唐纳德•特朗普关系，共同向(国际奥委会•IOC)提出对美国也不算糟糕的1年延期方案的方案。”东京奥运会和残奥会组委会理事高桥治之10日在接受《华尔街日报》采访时表示，“最现实的选择是推迟一年或两年。” 2013年IOC和日本签订的合约对延期没有做出明确的规定。根据“2020年不举办，IOC可以做出中止判断”的条款，一般认为在2020年之内都可以举行(延期)。 但《日本经济新闻》对此却表示怀疑，称“如果推迟到今年秋季，将与美国职业橄榄球联盟(NFL)等美国的人气体育赛事重叠”。2016年里约热内卢奥运会时，IOC收入51亿美元(约6.15万亿韩元)中，转播权收入约占70%。如果奥运会延期举行，其收入或将缩水一半，因此IOC不会接受“推迟至今年秋季举办”的决定。 延期到2021年以后的方案有违反合同的余地。因此，日本政府内部出现了安倍首相和特朗普总统合作向IOC提议“推迟一年”的提案。 甚至有人质疑，既然已经宣布“全球大流行病”，海外选手还会参加东京奥运会吗？日本非营利性医疗团体“日本医疗治理研究所”理事长上昌广日前在接受本报采访时说：“决定是否举办东京奥运会是由日本以外的国家所决定的。如果不参加的人数增加，即使日本想参加，也不能举办奥运会。” 如果奥运会延期举行，安倍首相将不可避免地受到打击。自民党总务会长铃木俊一3日在记者会上表示：“如果奥运会延期，可能会出现对政治责任的呼声。”对于安倍首相来说，则不得不放弃在奥运会后高涨的气氛下使用“解散众议院”这张牌进行总选的设想。 今年经济也将遭受直接打击。经济界认为“奥运会是最好的经济扶持政策”(熊野英生•第一生命经济研究所首席经济专家)。 安倍政权为了避免政治打击和经济冲击，将“按计划强行实施”作为考虑首选。日本官房长官菅义伟12日在记者招待会上不顾WHO的Pandemic宣言，表示“将按计划准备奥运会”。奥运会举办城市东京都知事小池百合子也表示：“虽然不能说(WHO的Pandemic宣言)完全没有影响，但不能选择中断(奥运会举办)。”

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